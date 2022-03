Jorge Martín estrena la temporada desde la pole y Marc Márquez está de vuelta en Qatar

Empezar la temporada como la terminó en 2021 es una buena noticia para Jorge Martín. El español ha firmado en el circuito qatarí de Losail su quinta pole en MotoGP en 15 carreras, casillero que inauguró la pasada campaña en idéntico escenario y donde subió por primera vez al podio en la clase reina. El piloto del equipo Pramac Ducati ha firmado una vuelta explosiva que le ha llevado a marcar un crono de 1:53.011 y estará acompañado en la primera línea por Enea Bastianini, con quien se jugó el pasado curso el título de mejor debutante del año, y Marc Márquez, que está de vuelta después de su calvario de lesiones.

“Me falta grip y sufro bastante. No me esperaba la pole, pero sabía que la moto tenía potencial. He encontrado una buena rueda con Pol Espargaró y la he aprovechado. Estoy confiado, pero no para pelear por ganar. Seré uno de los candidatos, pero me gustaría tener algo más. En cuanto a ritmo, me encuentro más cómodo. Sé gestionar mejor las ruedas, tengo más experiencia...", ha explicado el español, que el pasado año ya logró su primera victoria en MotoGP en el Red Bull Ring de Spielberg tras perderse cinco carreras por una tremenda lesión.

Marc Márquez volvió a poner en práctica su astucia, aprovechando la referencia de Joan Mir y después la de Pecco Bagnaia. Una jugada que le salió de fábula y le permitió escalar hasta la tercera plaza. Una posición ideal para el español, que en el último entrenamiento libre mostró un muy buen ritmo.

La segunda línea de la parrilla la conforman Jack Miller, Aleix Espargaró y Pol Espargaró. Desde la tercera partirán Brad Binder, Joan Mir y Pecco Bagnaia. Tras ellos, Álex Rins, Fabio Quartararo y Franco Morbidelli. El vigente campeón del mundo de MotoGP decepcionó en su primera cita al tener que pasar por la repesca, aunque logró superarla.

