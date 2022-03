Marc Márquez, ante el desafío de la nueva Honda: "Tengo la sensación de haber cambiado de marca"

Un calvario de lesiones le han apartado del título de campeón del mundo de MotoGP las últimas dos temporadas después de encadenar cuatro consecutivos -seis en total en la categoría reina y dos más en 125cc y Moto2-. Marc Márquez afronta su décima campaña en la clase reina con la intención de recuperar la hegemonía de antaño, ya convertido en uno de los veteranos (29 años) de la parrilla y una vez superada la lesión en el húmero del brazo derecho, que le obligó a pasar por el quirófano hasta en tres ocasiones, y una diplopía (visión doble), que le obligó a iniciar su preparación física hace sólo un mes y medio.

Todo un reto al que se une el desafío de adaptarse a su nueva Honda RC213V. La marca del ala dorada ha ejercido toda una revolución en el concepto de su moto, que se puede apreciar con un solo golpe de vista. Bastante más voluminosa, se asemeja más a la Ducati Desmosedici GP22. Los cambios internos, que son muchísimos, se irán descubriendo poco a poco. De momento, el tren delantero es más nervioso.

“La moto ha experimentado un gran avance y tengo la sensación de haber cambiado de marca; es completamente distinta. Su naturaleza y su esencia es muy distinta. Desde los primeros entrenamientos me centraré en mí mismo y en las primeras carreras encontraremos pequeñas cosas, pero la base es buena”, ha reflexionado Marc Márquez durante la conferencia de prensa del Gran Premio de Qatar, prueba inaugural de la temporada.

El español asegura que no se plantea un cambio en su estilo de pilotaje, algo que no ha hecho ni cuando estaba lesionado. “En los dos últimos años he aprendido a abordar las lesiones de otra forma y a guardar el tiempo necesario para recuperarme. Eso no ha cambiado mi estilo de pilotaje ni mi esencia en pista, así que una vez esté al 100% físicamente, esto se verá. Lo que he aprendido en los últimos años es que hay que tomarse el tiempo necesario para recuperarse en función de las lesiones que puedas sufrir, pero los riesgos que debes asumir una vez que regresas a la competición son los mismos y el día que no lo sienta así dejaré de competir”, ha insistido antes de asegurar que la victoria no es su objetivo principal en la primera prueba del año.

“Este fin de semana veré dónde puedo estar y si puedo luchar por la victoria, lucharé. Sabemos que Losail no es el mejor circuito para nosotros. Todavía es muy pronto y de lo que se trata es de acabar y ver qué es lo que va sucediendo. En los test estuvo todo muy ajustado, pero veremos qué es lo que sucede en las primeras cuatro o cinco carreras para ver cuál es el nivel de cada uno de nosotros", ha concluido el piloto del equipo Repsol Honda.

