Un juez argentino archiva la causa que acusaba a Diego Armando Maradona de trata de personas

La causa que investigaba a Diego Armando Maradona y su entorno por posible trata de personas ha quedado cerrada. Un juez argentino ha concluido que no cree que, por los hechos que se relataron hace unos meses, haya algo "a día de hoy reprochable penalmente". El caso comenzó después de que una de sus parejas, Mavys Álvarez, denunciara unos abusos cuando tenía 16 años.

El juez Daniel Rafecas, en su fallo, ha acabado con las dudas. "A la luz de los hechos relatados, considero que de la denuncia que diera origen a la presente no se refleja ninguna acción al día de hoy reprochable penalmente, motivo por el cual dispondré el archivo de las actuaciones", asegura en el documento publicado por Infobae.

La conclusión de Rafecas llega pese a que el abogado de Álvarez, en entrevistas previas, relatara algunas de las vivencias de la víctima. "También tenemos un médico que lleva adelante una operación quirúrgica sin ningún chequeo. El prequirúrgico a Mavys se lo realizaron en el hotel, en el cual estaba prisionera. Le decían que no podía salir porque en ese mismo hotel en otro piso estaba la familia de Maradona y no quería que la vieran".

Mavys Álvarez, Fidel Castro y Maradona

Las pruebas médicas presentadas por Mavys Álvarez y su abogado hablaban de un "esquema de posible trata". "De reducción a la servidumbre y las lesiones que este médico le produjo por llevar a cabo una intervención quirúrgica sin permiso del padre. Ella ingresa a Argentina con 16 años y sale con 17", reconoció.

Una entrevista histórica

Los hechos en cuestión los reveló la propia Mavys Álvarez en televisión. La mujer, que inició una breve relación con el futbolista cuando tenía apenas 16 años, habló incluso de violación y aumentó las dudas sobre el comportamiento que tuvo en vida el astro argentino.

"Maradona me tapó la boca para que yo no gritara, para que no dijera nada y abusó de mí. Mi mamá vino a verme ese día a la casa donde estábamos en La Habana y Diego no le quiso abrir la puerta de la habitación. Mi mamá tocó y él no abrió. Me violó. Eso fue lo que pasó", llegó a confesar Mavys.

En ese hotel, como destacó su abogado, estuvo retenida contra su voluntad. "No salí del hotel. Estuve encerrada prácticamente todo el tiempo. Estuve secuestrada. No salía de mi habitación. Tenía seguridad, pero no para poder moverme con libertad, sino para no moverme", denunció la presunta víctima. Meses después, el caso se cierra sin que el juez argentino haya detectado algún posible delito.

Muchas dudas por resolver

Diego Armando Maradona falleció el 20 de noviembre de 2020 como consecuencia de una parada cardiorrespiratoria. El astro argentino perdió la vida en su casa de Tigres y aún hoy en día se investiga si estuvo cuidado en condiciones. La explicación de una posible negligencia médica sigue sobre la mesa con varios imputados en la causa.

Además, no se ha llegado a cifrar todo el patrimonio que tuvo en su poder y hasta sus herederos universales pusieron en venta algunos de sus bienes por la incapacidad de cuidarlos. Casas, coches y otras muchas propiedades que el eterno delantero dejó por el camino.

