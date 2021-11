Maradona, acusado de trata de personas: "Estuve secuestrada y me violó frente a mi madre"

A pocos días de cumplirse el primer aniversario de la muerte de Diego Maradona, siguen saliendo a la luz capítulos escabrosos de la vida del exfutbolista argentino. Mavys Álvarez, quien tuvo un vínculo sentimental con Diego Maradona en 2001 cuando ella tenía 16 años y que el pasado mes de octubre denunció que este la violó, ha declarado en Argentina en una causa por presunta trata de personas que involucra al entorno del mito del deporte.

Álvarez, ahora con 37 años, decidió hace unas semanas contar su historia en la prensa y contó que con 16 viajó a Argentina para realizarse una operación de aumento de busto por pedido del campeón del mundo, a quien conoció en Cuba. Tras su declaración, ha concedido una entrevista en el diario Infobae en el que relata su calvario de agresiones sufridas a manos de Maradona que empezaron ya en La Habana.

"Maradona me tapó la boca para que yo no gritara, para que no dijera nada y abusó de mí. Mi mamá vino a verme ese día a la casa donde estábamos en La Habana y Diego no le quiso abrir la puerta de la habitación. Mi mamá tocó y él no abrió. Me violó. Eso fue lo que pasó", cuenta. La mujer dice que lo que le animó a dar el paso y sacar a la luz todo esto 20 años después fue la muerte tanto de Maradona como de Fidel Castro.

Maradona y Mavys Álvarez, en una imagen de archivo

La implicación de Fidel Castro está en que fue él quien autorizó el viaje de la mujer a Argentina, donde se la obligó a someterse a la operación en contra de su voluntad. Maradona, según la confesión, llegó a plantear sacar a Mavys de Cuba dentro de una maleta si no le daban permiso.

Durante su estadía en Argentina, a la mujer no se le permitió salir del lugar en el que estaba alojada y asegura que había personas encargadas de que ella permaneciera allí: "No salí del hotel. Estuve encerrada prácticamente todo el tiempo. Estuve secuestrada. No salía de mi habitación. Tenía seguridad, pero no para poder moverme con libertad, sino para no moverme".

Los señalados son Carlos Ferro Viera, Omar Suárez, Gabriel Buono, Mario Isralit y el exagente del 'Pelusa' Guillermo Coppola, contra los que La Fundación por la Paz y el Cambio Climático presentó en Argentina una denuncia por presunta trata de personas. Mavys Álvarez declaró este jueves como testigo puesto hasta el momento no aceptada como querellante.

Gastón Marano, uno de los abogados de Álvarez, sostenía recientemente que hubo "más involucrados": "La cadena de responsabilidades parte de Cuba, tenemos un Jefe de Estado que da el préstamo de una chica de 16 años a alguien que lo solicita que es Maradona, después tenemos a los oficiales de migraciones de Argentina que en 2001 dejaron pasar a una menor de edad sin la documentación necesaria", sostuvo.

"Y también tenemos un médico que lleva adelante una operación quirúrgica sin ningún chequeo. El prequirúrgico a Mavys se lo realizan en el hotel, en el cual estaba prisionera. Le decían que no podía salir porque en ese mismo hotel en otro piso estaba la familia de Maradona y no quería que la vieran", añadió. "Presta claramente un esquema de posible trata, de reducción a la servidumbre y las lesiones que este médico le produjo por llevar una intervención quirúrgica sin permiso del padre. Ella ingresa a Argentina con 16 años y sale con 17".

Las agresiones de Maradona

Mavys Álvarez reconoce en su última entrevista que pensó en el suicidio durante el tiempo que estuvo retenida por Maradona y su entorno: "Temí por mi vida. Incluso pensé en quitarme la vida en varias ocasiones".

Sus testimonios sobre las agresiones que sufría son dolorosos: "Un día llamó Claudia (exmujer de Maradona). Realmente no sé si era Claudia, pero me dijo 'soy Claudia, pásame a Diego'. Él estaba dormido. Yo le paso el móvil y le digo es Claudia, te está llamando. Me dice: '¡Qué tienes que hacer tú, que tienes que contestar mi teléfono! Y agarra el móvil y lo tira contra la pared. A mí me empieza a insultar, me agarra, me tira contra la cama, me pega una bofetada y me dice: '¡Nunca en tu vida vuelvas a tocar mi móvil!' Amenazándome con que me podía matar. Fue violento en muchas ocasiones".

"Una vez me arrastró por las escaleras de la casa hasta la habitación porque estábamos en una discoteca y, sin querer, le di un golpe en la nariz con la espalda. Bailando le doy un golpe sin intención. Y él se puso violento. Me sacó a empujones de la discoteca, me montó en el coche, me llevó para la casa, me subió las escaleras a rastras por los pelos. Fue duro. Yo lloraba y claro que gritaba. Estaba el resto de la gente, pero no hacían nada. Me escuchaban y no hacían nada", continuó.

Por último, Mavys Álvarez señala que Maradona le enganchó a las drogas: "Él me fue metiendo en su mundo de la adicción. A mí no me interesaban las drogas, no fumaba, no me drogaba, no bebía. Poco a poco me introdujo en el alcohol. Después insistió en que consumiera".

