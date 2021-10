Mavys Álvarez, la novia cubana menor de edad de Maradona: "Me golpeaba y me agarraba de los pelos"

Mavys Álvarez está adquiriendo una fama internacional que no había tenido hasta ahora después de sus confesiones sobre lo que fue su relación con Diego Armando Maradona. La cubana fue novia del 'Pelusa' durante cuatro años en los que conoció la otra faceta del astro argentino, la desagradable, la del maltratador y la de aquel que ya convivía con las drogas y los problemas.

De hecho, Mavys sufrió todos esos episodios en sus propias carnes, ya que durante esos cuatro años en los que estuvo junto al exjugador fallecido el pasado año pasó por todas las etapas de la vida del '10'. El que para muchos era un ídolo, para ella se convirtió primero en un gran amor a sus 16 años, pero después en una pesadilla.

La expareja de Diego participa en una serie de entrevistas para el noticiero de América TeVé, canal 41 de Miami, donde ha dejado confesiones realmente impactantes sobre su vida con Maradona. Ahora, cuando se acerca el primer aniversario de su muerte, todas salen a la luz.

La relación de Mavys con Maradona fue sincera en sus inicios, ya que la joven incluso se planteó tener hijos con el astro: "En mi ilusión sí, lo pensé. Me hice pruebas de embarazo en mis períodos de pérdidas. Yo no estaba bien. Él quería tener hijos". No obstante, reconoce que su descendencia no es de Diego: "Mis hijos no son hijos de Maradona".

Después de esa primera etapa de ilusión, Mavys tuvo que convivir con la peor etapa de su pareja, la que le obligaba a hacer cosas impropias para una chica de su edad: "Maradona me pidió que me hiciera una operación de senos, él quería ese cambio en mí, en mi inocencia y mi ingenuidad tal vez". Eso no fue todo, ya que incluso le pidió que dejara de estudiar: "Es verdad que dejé de estudiar porque Maradona no quería una novia universitaria. Tal vez no le gustaba que tuviera que ir a la escuela en la mañana. Tenía 16 años, estaba en décimo grado".

Llegada a ese punto, Mavys Álvarez se dio cuenta de que su vida estaba totalmente destrozada, ya que Maradona casi le arrebata incluso a su familia, a quienes no dejaba verla para que no pudieran ayudarla."Mi mamá tocaba la puerta llorando, pidiendo verme, y él me tapaba la boca y no le abría".

Como parte de este terrible sufrimiento, Mavys deja su confesión más impactante asegurando que sufría un maltrato constante por parte de Maradona. Desde empujones hasta tirones de pelo y todo tipo de golpes que hicieron de esa relación un auténtico infierno del que no veía camino para salir: "Es cierto que me golpeaba, pasó muchas veces, una vez me sacó del comedor a empujones, me metió en el auto y me agarró de los pelos cuando llegamos a la casa. No me hubiera dejado denunciar, si ni siquiera me dejó ir ese día, y tampoco creo que la Justicia hubiese actuado porque Fidel le ayudaría a salir del problema".

