El primer mensaje en la cuenta de Instagram de Maradona tras su muerte

El pasado 25 de noviembre de 2020, Diego Armando Maradona fallecía en su Argentina natal. Muchos meses de rumores, denuncias y misterios. Pero también de homenajes y constantes mensajes de cariño al que muchos consideraban prácticamente un dios. Este jueves, en la cuenta de Instagram del 'Pelusa' ha aparecido un mensaje. El primero desde que murió.

Han sido sus hijos los que han escrito este emotivo post en la citada red social. En el mensaje, citan unas palabras de Eduardo Galeano y también ellos escriben unas frases a la memoria de su recordado padre. "Tus hijos queremos que tu fuego inigualable no se apague nunca", afirman.

El motivo de este post en Instagram no es otro que "mantener activas" las redes sociales de Maradona. Así lo señalan sus hijos. El porqué, el siguiente: "Para que todos los que te quieren y admiran, tengan un lugar donde poder rendirte el homenaje que vos mereces".

La cuenta oficial de Maradona en Instagram continúa teniendo casi 7 millones de seguidores. De hecho, Ruggeri, Futre o Maxi López ya han dejado unas palabras o emoticonos en este post publicado por los hijos del mito argentino. "Vas a vivir en el corazón de las personas Diego para toda la eternidad", ha escrito Maxi López.

Mensaje íntegro

"No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes, fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero otros arden la vida con tanta pasión, que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende" (Eduardo Galeano).

Tus hijos queremos que tu fuego inigualable no se apague nunca. Por eso vamos a mantener activas tus redes, para que todos los que te quieren y admiran, tengan un lugar donde poder rendirte el homenaje que vos mereces".

