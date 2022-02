El día en el que Maradona llamó "reputín del orto" a Vladimir Putin y aplazó una cita por no madrugar

Un día Vladimir Putin tuvo que ceder ante Diego Armando Maradona. El presidente ruso quiso citarse con la estrella del fútbol mundial durante el Mundial de Rusia 2018, donde coincidieron tanto en el sorteo de la fase de grupos como durante la cita. Coincidiendo con la invasión de Rusia a Ucrania, el portal Infobae ha hecho público un audio en el que el futbolista fallecido en 2020 hablaba sin tapujos sobre el mandatario y explicando cómo canceló su cita.

Durante el transcurso de la Copa del Mundo, el jefe de estado ruso hizo llegar al astro deportivo las condiciones en que debería ser hecha la cumbre. Pero algo incomodó a Maradona: el horario propuesto por el Kremlin. Para él despertarse y colocarse un traje para estar a las 9.30 de la mañana en las oficinas de Putin era un exceso. Prefería un cóctel más cerca de la noche, como explica en la conversación telefónica desvelada este lunes.

Diego deja claro que quiere ver a Vladimir, pero no a cualquier hora ya que no está dispuesto a madrugar. "No, no, no. Lo de Putin está todo muy bien, todo muy lindo, yo lo quiero conocer, quiero hablar con él. Me hice dos o tres ensayos ya de... hola, Putin, ¿qué hacés, Putin?, sos re-putín... reputín del orto... pero me tengo que levantar 9 y media... y yo 9 y media no me levanto. No me levanto... ¿Viste? No me levanto", se puede escuchar a Maradona.

Audio exclusivo: el día que Maradona rechazó una cita con Putin y lo llamó “reputín del orto” https://t.co/XBos2iaPAR pic.twitter.com/1IO0fKyUyX — infobae (@infobae) February 28, 2022

"Me duele en el alma porque van a estar todos... ¿y por quién va a preguntar? Por mí. No va a preguntar por Puyol, no me jodas. Pero es una cita muy temprana la que hizo. Él tendría que haber hecho un cóctel a la tarde, después de sus actividades. Y así... por supuesto que iba a ir de traje. Así, no... no, así no. Le agradezco. Le agradezco a Putin... pero mañana yo no voy. Está decidido", concreta en el audio un Maradona que se muestra muy reacio a madrugar.

El encuentro finalmente se realizó, como demuestra una foto que tienen juntos ambos, precisamente con Carles Puyol por detrás. Maradona fue durante décadas un imán no sólo para el público masivo sino también para las más importantes figuras políticas mundiales. Putin no escapó a ese encanto e intentó mantener una reunión con él en Moscú, durante el desarrollo del último Mundial de fútbol, aunque ello le costara ceder ante sus imposiciones.

Vladimir Putin y Diego Armando Maradona, muy cercanos.

Maradona ganó ese pulso a Putin y cambio las fechas. El argentino siempre demostró tener un carácter único ante estas situaciones. Su peculiaridad le llevó a ser odiado y amado a partes iguales. Considerado una deidas para su país, hasta uno de los hombres más poderosos del mundo tuvo que ceder ante él. El genio del fútbol mundial también regateó al presidente ruso.

[Más información: Stakhovsky deja el tenis para ir a la guerra: otro deportista más se une al ejército de Ucrania]

Guerra Rusia -Ucrania

Sigue los temas que te interesan