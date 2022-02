Laporta: "Siempre hemos querido que Dembélé se quede, esperemos que se piense su renovación"

Joan Laporta está exultante por el buen momento que atraviesa el Fútbol Club Barcelona. "¡Este es el camino hacia el éxito!", ha asegurado el abogado y presidente culé durante el Mobile World Congress este mismo lunes. En declaraciones recogidas por la Cadena SER, también se ha referido a nombres propios como los de Ousmane Dembélé o Pedri González.

El presidente del Barça se ha mostrado optimista respecto al futuro de Dembélé. El extremo francés tuvo pie y medio fuera del club en el mercado de fichajes de invierno. Sin embargo, el jugador no quiso abandonar el Camp Nou. Y eso que incluso Xavi Hernández le abrió la puerta de salida.

"Dembélé sabe nuestra propuesta y que siempre hemos querido que se quede, esperamos que a final de temporada se lo repiense", ha afirmado Joan Laporta respecto a la posible renovación de Ousmane Dembélé con el Barcelona. Y es que el futbolista galo ha venido dejando grandes destellos de calidad durante los últimos partidos con el equipo blaugrana.

De Dembélé a Pedri. El joven futbolista del Barcelona está de moda y en el Camp Nou están felices con su rendimiento. "Está llamado a ser uno de los mejores jugadores del mundo si no el mejor, pero sabe que ha de trabajar mucho", ha asegurado el dirigente del Barça en el Mobile World Congress.

El optimismo que reina en Can Barça es tal que no descartan proclamarse campeones de La Liga al final de la presente temporada 2021/2022. "Yo he dicho ya desde hace tiempo que La Liga es una de nuestras aspiraciones esta temporada y sigue siéndolo. Lo que ocurre es que somos conscientes de que está complicada porque al principio no estábamos lo bien que estamos ahora", ha señalado Joan Laporta.

El Barcelona es cuarto en la clasificación de La Liga con 45 puntos cosechados en 25 partidos. Los culés tienen los mismos que el Atlético de Madrid, quinto en la tabla, pero con un encuentro menos. Pero el Barça debería recortar los 15 puntos que le separan con el Real Madrid, el actual líder del campeonato doméstico.

