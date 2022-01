Marc Márquez deja atrás la pesadilla: participará en el test de Sepang

Parece que Marc Márquez ha conseguido dejar atrás la pesadilla que se inició en julio de 2020, cuando se fracturó el húmero de su brazo derecho en Jerez. Cuando comenzó apartar los dolores que padecía en su hombro derecho, una caída practicando enduro le originó una diplopía -visión doble- tras golpearse la cabeza el pasado mes de octubre. Se perdió las dos últimas citas de 2021 (Portimao y Valencia) y, como ya vivió una experiencia similar en 2011, siguió las recomendaciones médicas logrando salvar su paso por el quirófano. Tres meses después, el español ya puede decir que participará en el transcendental test de pretemporada en el circuito malasio de Sepang, los próximos días 5 y 6 de febrero.

Cuando la pasada semana experimentó una notable mejoría en sus problemas de visión doble, lo primero que hizo fue subirse a una moto de cross. Después tenía que comprobar que ni la alta velocidad ni la fatiga comprometían su visión, por lo que este domingo viajó a Portimao para confirmarlo.

Marc Márquez rodó con una Honda RC213V-S y completó 65 vueltas en tres tantas de 15 giros y una última salida de 20 vueltas para comprobar que todo estaba en orden. Las sensaciones fueron tan positivas que sólo un día después ha confirmado su presencia en Sepang.

“Me siento muy feliz, primero por volver a subirme a una moto en la pista y también porque hemos podido confirmar las sensaciones que tuve haciendo motocross. Es una gran sensación, una sensación de alivio porque cuando he pilotado no he tenido ninguna molestia con la visión. Como hacía tiempo que no me subía a una moto, he notado que me falta un poco en algunos aspectos físicos, pero esto se debe a que no he podido tener una pretemporada habitual. Hay margen para mejorar, pero lo positivo y lo fundamental de esta prueba ha sido reconfirmar la sensación que teníamos cuando nos subimos por primera vez a la moto de motocross y disfrutar de la sensación de velocidad. He completado una intensa jornada de test con tandas largas, así que estoy muy contento con el resultado. Nos quedan dos semanas para que empiecen los test en Sepang, así que aprovecharé para intensificar mi preparación física y entrenar en moto”, ha expresado Marc Márquez, a través de un comunicado de prensa remitido por el equipo Repsol Honda.

Un sonriente Marc Márquez, en el box de circuito portugués de Portimao. Repsol

El español tiene por delante dos días de test en Sepang, la presentación del equipo Repsol Honda dos días después y otros tres días de pretemporada en el nuevo circuito indonesio de Mandalika (11, 12 y 13 de feberero) antes de que la temporada 2022 arranque el próximo 6 de marzo en el trazado qatarí de Losail.

