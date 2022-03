Kyrgios ensalza a Nadal y ataca a Federer: "Está fuera del debate del mejor de todos los tiempos"

Nick Kyrgios vive acostumbrado a ser el centro de la polémica siempre. Le gusta y las buscas constantemente. Ya no solo con sus gestos, también con sus palabras y sus actos. Cuando no consigue generarlas por sí mismo, con sus comportamientos, se encarga de hablar de los demás para que todos los señalen.

Así es como se ha ganado la fama de ser el chico malo del tenis mundial. Este 2022 ha comenzado bien para él ya que en Australia consiguió ganar el primer grande su carrera. Se llevó la victoria en el Abierto de Melbourne en la categoría de dobles. Crecido por esa victoria, ha hablado también sobre el ganador del torneo en el cuadro de individuales Rafa Nadal. Y por si esto fuera poco, también ha opinado sobre la situación actual de otro grande como Roger Federer.

El tenista australiano ha asegurado que el suizo ya no está en la carrera por ser el mejor de toda la historia después de que Novak Djokovic le haya igualado y en número de Grand Slam y de que Rafa le haya superado. El español salió con 21 entorchados de su aventura en Australia. Esta opinión ha sorprendido considerablemente ya solo hace unos meses, en el mes de noviembre, afirmaba que Roger no tenía rival.

"Es el Michael Jordan del tenis. Ha hecho más por el deporte, tanto fans como niños. Sin Federer no hay Djokovic y Nadal". Eso decía a finales de 2021, pero a comienzos de 2022, se ha olvidado de sus palabras y ha pasado al ataque contra el ganador de ocho torneos en Wimbledon: "Está fuera de la charla del mejor de todos los tiempos. Tiene los 'head to head' perdidos con 'Nole' y Nadal. Se quedará atrás porque no le veo ganando a los mejores".

Kyrgios, nuevo fan de Nadal

Después de dejar fuera de la batalla a Federer, Kyrgios ha seguido dando una vuelta de tuerca a sus opiniones y ahora ha decidido rendirse a Rafa Nadal tras su brillante inicio de año 2022. El jugador australiano cree que los próximos torneos, especialmente Roland Garros, marcará la supremacía del balear: "Nunca he dudado de Nadal a lo largo de su carrera. Si gana Roland Garros será, sin duda, el mejor de todos los tiempos. Si gana 22 Grand Slams... Tiene la corona".

Unas palabras que han causado una gran sorpresa dentro del circuito, ya que Kyrgios y Nadal han tenido sus más y sus menos en los últimos años. Realmente, ha sido el australiano quien ha criticado al ganador de 21 grandes en algunos momentos sin que Rafa entrara al trapo.

Además de ver al tenista de Manacor como el claro candidato a ser el más grande de todos los tiempos, valora así la mítica e histórica victoria de Rafa sobre Medvedev en Melbourne: "Creí que era un partido horrible para Rafa, por la pista y el tipo de juego de Medvedev. Cuando el ruso ganó dos sets pensé que la remontada era muy difícil. Con 2-3 y 0-40 dejé de mirar...".

"Volví a fijarme dos horas y media después y no me lo podía creer". Y valoró así su resistencia a los problemas: "Las lesiones son parte del juego, ahora las vacunas también. Él jugará tenga a quien tenga en el otro lado de la red. Y eso que Medvedev es el mejor del mundo".

