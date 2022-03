Djokovic, puertas abiertas en Francia: podrá defender el título en Roland Garros y jugar en Montecarlo

Novak Djokovic podrá estar en unos meses defiendo su título de Roland Garros. Es la noticia que ha recibido el tenista serbio a raíz de las nuevas decisiones que ha tomado el gobierno francés en referencia a la lucha contra pandemia de la Covid-19. Francia fue uno de los países que más polémica había generado en referencia a este asunto. Pero ahora, tras superarse la temida sexta ola, ha decidido rebajar sus restricciones.

De esta manera, la medida que afecta directamente al caso del tenista balcánico es que no necesitará presentar su pasaporte Covid-19 para poder cruzar la frontera. Así pues, no será necesario que haya completado su pauta de vacunación para entrar en Francia y, por lo tanto, para jugar cualquiera de sus torneos. Así lo ha anuncuado el primer Ministro francés, Jean Castex, que confirmó que se eliminará el pasaporte Covid en todo el territorio galo a partir del 14 de marzo.

Los torneos que mayor repercusión tienen en estos momentos son, evidentemente, Roland Garros por ser un Grand Slam y el Master 1000 de Montecarlo, el primero que se encontrará en su calendario. La gira de tierra está al caer, una vez termine la primera gira americana del año con torneos como Indian Wells o Miami, y ahí espera estar 'Nole'. El serbio podría jugar en el Principado, que se disputa del 9 al 17 de abril, y en París, que se celebra del 22 de mayo al 5 de junio.

Djokovic celebra con rabia su victoria en Roland Garros Reuters

Este jueves se ha conocido la noticia y la medida puesta en marcha por el país vecino. El gobierno galo ha decidido eliminar la obligatoriedad del pasaporte Covid para entrar en el país y eso afecta a muchas grandes personalidades, pero en especial a Djokovic. El serbio recibe así vía libre para defender el título ganado el pasado año ante el griego Stefanos Tsitsipas y después de vencer a Rafa Nadal en semifinales.

Aquella fue la primera vez que la lesión en el pie del mallorquín salió a la luz después de muchos años escondida. Después de Roland Garros, Rafa no volvió a levantar cabeza mientras que el serbio se lanzó de lleno a por su sueño de ganar el Grand Slam completo en una sola temporada. Reto que se terminó truncando tras su derrota en la final del US Open frente a Daniil Medvedev.

Pelea contra Rafa Nadal

Con esta decisión, el actual número 2 del mundo, tras ser superado precisamente por el ruso en los últimos días, podrá pelear por el segundo grande de la temporada. Será la primera oportunidad para volver a alcanzar a Nadal en la lista de mayores ganadores de Grand Slam en el circuito masculino.

Después de la victoria del español en Melbourne en el Abierto de Australia, superó las 20 conquistas que ahora atesoran tanto Roger Federer como 'Nole'. Por eso, la motivación que podría presentar en ese torneo sobre la tierra batida de París será total.

Djokovic y Nadal se saludan tras el partido Reuters

Gracias a este desbloqueo realizado por Francia, y que se espera que pueda llegar desde más países, Djokovic empieza a perfilar lo que será su calendario en los próximos meses. Todavía sigue con la incógnita de si podrá jugar en algunos de los torneos de Estados Unidos donde no puede acceder al no haber recibido la vacuna. Está en la preselección para Indian Wells, pero de momento no tiene permitida su asistencia. Lo mismo sucedería con Miami.

No obstante, la gira de tierra sí la tiene mucho más fijada ya que podrá jugar en Montecarlo después de las nuevas modificaciones, en el torneo de casa en Belgrado, y además acudir al Master 1000 de Madrid y ese esperado Grand Slam de Roland Garros en París.

