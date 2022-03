Agnelli: "La Superliga no fracasó, hay 11 clubes vinculados por un acuerdo de 120 páginas"

Andrea Agnelli no ha dado ningún detalle extra sobre el proyecto de una nueva gran competición, pero ha dejado claro que sigue viva. "¿Por qué fracasó la Superliga Europea?", empezó preguntándole el moderador en su intervención en el evento del Financial Times 'Business of Football Summit'. "No fracasó", fue su primera clara afirmación. El presidente de la Juventus de Turín vuelve a poner en la primera plana la idea que vio la luz durante el 2021.

Ante los ataques de Aleksander Ceferin y Javier Tebas, Agnelli, con todo el temple del mundo, puso una idea clara: "El fútbol europeo necesita una reforma". Esta pasaría por la nueva competición que, como desveló, 12 clubes firmaron en 2021 y 11 de ellos siguen vinculados por esa firma. "12 clubes firmaron un acuerdo de 120 páginas y todavía es vinculante para 11", explicó el mandatario italiano. Hasta ahora, los que parecía que se mantenían eran Real Madrid, FC Barcelona y Juventus.

Al menos, estos tres son los que de cara al público han seguido defendiendo esta idea y no han hecho ningún comunicado anunciando su salida. En teoría, el contrato exponía que, para salirse, había que pagar una multa multimillonaria. Se desconoce quién es ese club, si ha pagado o si no se comprometió del todo cuando se presentó la Superliga en abril del año pasado. Mientras tanto, el proyecto se ha llevado varias críticas de este evento ante la posibilidad de que se relance.

Estas han estado focalizadas en Ceferin y Tebas. El primero dejó claro que, si los clubes empiezan a competir en la Superliga, "no esperen competir en los de la UEFA". El segundo fue más allá, acusando a los tres clubes afines de mentir "más que Vladímir Putin" y tildarles de "náufragos que dicen que su proyecto no va a afectar al resto". De hecho, espetó que si "Agnelli no explica el nuevo proyecto significa que mentirá". No lo ha hecho, así que para el presidente de LaLiga es un mentiroso.

