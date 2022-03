Javier Tebas: "El Real Madrid, el FC Barcelona y la Juventus mienten más que Vladimir Putin"

Si Aleksandr Ceferin, presidente de la UEFA, ha perdido los nervios con la idea de un posible relanzamiento del proyecto de la Superliga Europea, Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha perdido la razón. El máximo responsable del campeonato ha hecho una acusación utilizando la invasión de Rusia a Ucrania para atacar a los tres clubes que siguen asociados a la nueva idea de torneo: Real Madrid, FC Barcelona y Juventus de Turín.

"Los clubes de la Superliga (Real Madrid, FC Barcelona y Juventus) mienten más que Vladimir Putin", ha dicho Tebas en el encuentro del Financial Times 'Business of Football Summit'. "Los de las ligas nacionales deberíamos ser idiotas, ya que todos estamos en contra. Son tres náufragos que dicen que su proyecto no va a afectar al resto, pero yo me siento humillado", ha destacado el mandatario del fútbol español. Ha intervenido después de que Ceferin atacase también la idea.

Tebas siguió con su ataque y espera que el presidente de la Juventus de Turín conteste. "Si Andrea Agnelli no explica el nuevo proyecto significa que mentirá. Tres equipos se reunieron en su casa. Ahora dicen que no quieren puestos fijos. Crean un daño enorme", aseveró el responsable de LaLiga. El responsable del fútbol profesional español siempre se ha mostrado muy crítico con esta nueva concepción del fútbol, a la que desde un principio calificó de "idea de barra de bar".

Javier Tebas en un acto comercial de LaLiga Europa Press

Además, también aseguró que ha habido conversaciones recientes entre los clubes. "Hace una semana hubo una reunión en su casa para hablar del proyecto de la Superliga, de una Liga continental con dos categorías, en donde las Ligas nacionales sirvan para clasificar. Los grandes estarán presentes de una u otra manera", recalcó Tebas. El presidente de LaLiga terminó esta parte de la intervención poniéndo énfasis sobre la idea de que "van a hacer mucho daño al fútbol".

La comparecencia de Agnelli se espera para esta tarde, donde desde la prensa italiana se ha apuntado que dará algunos detalles sobre la reconfiguración de la idea presentada en el pasado. En octubre se habló de que las líneas de un posible relanzamiento pasan por que no haya miembros permanentes, los equipos se clasifiquen basándose en los resultados que obtengan en sus ligas y haya 20 miembros. Además, habría una segunda división con el mismo número de equipos.

CVC

Tebas también explicó su proyecto junto a CVC. "La Superliga intenta intoxicar con presupuestos que no son correctos. CVC ha hecho una importante apuesta. Las cosas van bien y hará bien a LaLiga. No nos prestan dinero, es una inversión", expuso el presidente de LaLiga. El debate se estableció sobre la forma de repartir este dinero: "No puedo quitarle dinero a los grandes para dárselo a otros equipos. No, pero eso no quiere decir que esté a favor de la Superliga".

Puso el ejemplo de un club para explicar cómo repartirán el dinero. "El dinero no se podrá gastar como quieran los clubes y sí como diga LaLiga, con proyectos reales. El Valencia, si quiere terminar su estadio, presentará el proyecto y LaLiga le ayudará, pero no podrá pedir el dinero y después de cinco años no haya hecho nada. El dinero se les dará a los clubes dependiendo de cómo vayan a invertir.

