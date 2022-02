Nasser Al-Khelaifi: "No tenemos casi relación con el Real Madrid y no voy a dar marcha atrás"

El Paris Saint-Germain ha roto cualquier tipo de relación con el Real Madrid. A pesar de la comida exprés de este martes, Florentino Pérez y Nasser Al-Khelaifi no se pueden llamar amigos. Así lo ha reflejado el presidente catarí en Canal+ Francia antes del partido. "No lo voy a ocultar, casi no tenemos relación. No voy a dar marcha atrás en lo que pasó. Creo en el fútbol accesible para los clubes pequeños, ellos no piensan lo mismo". Fractura con varios frentes claros.

El PSG - Real Madrid no es sólo la gran batalla de estos octavos de final de la Champions League en lo futbolístico. Las dos potencias del fútbol francés y español tendrán su primer cara a cara este martes en el Parque de los Príncipes con unos antecedentes que brindan de un morbo mayor al ya de por sí interesante enfrentamiento. Además de jugarse la vida en la competición, los clubes participan en un choque que marcará el futuro.

No se puede obviar que ambas entidades son referentes en diferentes aspectos. La historia que rodea al Real Madrid en la Champions le hace gran candidato todos los años. El PSG aspira a tener ese legado y a lograr su primer entorchado europeo que, por ahora, se le sigue resistiendo. Dos entidades que rompieron el ritmo del fútbol mundial en dos tiempos diferentes se verán las caras portando dos estandartes: el de las entidades en manos de socios y el de los clubes-estado.

️ Nasser al-Khelaïfi : "Tout le monde le sait, nous n'avons presque pas de relation avec le Real Madrid (...) Je crois en un football accessible à tous, du plus petit au plus gros club. Ils ne pensent pas pareil."#PSGRMA ️ https://t.co/IH2nOcZ3Ud pic.twitter.com/abivIP2BPq — Canal Football Club (@CanalFootClub) February 15, 2022

No solo queda ahí la batalla extradeportiva, ya que los presidentes de las dos entidades también están enfrentados por el futuro del futbol. Al-Khelaïfi cogía las riendas de la Asociación de Clubes Europeos el año pasado y, junto a la UEFA, ahora trata de impulsar una nueva Champions que supere los problemas de interés que tiene. Por otro lado, Florentino Pérez busca un cambio radical con una Superliga Europea que devuelva el control a las entidades del fútbol y tenga un reparto más justo.

Lo vivido este verano entre Kylian Mbappé y el PSG, en cualquier caso, es el aliciente más importante de la eliminatoria. El delantero francés parece enfrentarse a su futuro, el Real Madrid, siendo el mejor jugador de su equipo. Con Neymar Júnior media temporada lesionado y el rendimiento de un Leo Messi que ha dejado que desear, el de Bondy es el principal argumento futbolístico que tendrá Mauricio Pochettino para salir victorioso en esta eliminatoria. Además, el presunto interés por Vinicius Júnior como remplazo del galo también le pone bajo el foco.

