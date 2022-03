Marc Márquez, polémico análisis en Catar: "Es más peligroso Bastinini que Pol Espargaró para el título"

Marc Márquez ha terminado la primera carrera del Mundial de MotoGP en quinta posición. Un resultado que puede tener varias lecturas. La primera de ellas es positiva, ya que viniendo de donde viene, de sus problemas en el brazo y en la vista, son puntos y peleas con los dos de arriba. Además, Catar no es el mejor de los circuitos para él y ha podido completar el fin de semana sin sentir dolor por primera vez en muchos meses.

El piloto español asegura que todavía no está adaptado del todo a la Honda. Sabe que va bien y que tiene potencial, pero tiene que hacerla a su pilotaje, a su estilo y encontrar dónde con sus manos puede obtener de verdad todo su potencial.

El aspecto más negativo del Gran Premio ha sido que, lógicamente, cuatro pilotos han sumado más puntos que él, aunque se podría decir que no han sido rivales por el título. Las Suzuki de Mir y Rins estuvieron por detrás, Quartararo también y Pecco Bagnaia y Jorge Martín se fueron al suelo tras un error del italiano. Sin embargo, a Marc le preocupa la actuación del ganador, Bastianini, incluso más que la de su compañero Pol Espargaró. Le ve más candidato al título que a su compañero de garaje.

Una carrera de desgaste

"Para mi gusto, demasiado rápida. No ha habido descanso. Pensaba que sería más lenta, de gestionar neumáticos y gasolina, pero no fue así. Yo buscaba una más lenta, en Catar, me beneficiaba más, pero no. Hemos sacado el cien por cien. Físicamente, estoy contento porque no me ha dolido nada. Esto es muy importante. Lo que mejor saco de este fin de semana son los 11 puntos para el Mundial y que físicamente me encontré bien".

Gestión de los neumáticos

"Hoy hemos decidido lo mejor en la situación que estábamos y lo que buscábamos. No buscábamos arriesgar ni jugárnoslo todo a una carta. Si no quizá hubiese puesto el neumático medio delantero, que es con el que ayer me encontré bastante bien, pero con el que esta mañana he tenido una pequeña caída en el 'warm up'. Pero tampoco teníamos mucha velocidad".

"Mi única esperanza estaba en que la carrera fuera en 1:54 altos. Ahí aguantaba bien. Cuando se han ido a los 1:54 medios o bajos, como Bastianini, no teníamos más. No me sentía en el punto ese de ir a buscar más. Quizá hace cuatro o cinco años hubiésemos ido a buscar más y habría salido o me habría caído. Hoy, cuando he visto que no, he puesto mi ritmo, he aguantado a Mir como he podido en las últimas vueltas y hemos sacado 11 puntos que son mejor que cero".

Batalla con Pol Espargaró

"La Honda tenía más velocidad porque ha habido una Honda que ha quedado delante de mí. Y ha marcado el paso de la carrera, sobre todo, al principio. No tenía más velocidad yo, no sentía el punto ese de ir más rápido. Lo sentía en la sesión de clasificación a una vuelta, pero hemos ido salvando el fin de semana. Ha sido un fin de semana duro, difícil. Y en la carrera, a 22 vueltas, lo tienes que cuadrar todo muy bien. Lo hemos cuadrado bien e incluso así hemos quedado quintos".

"Si miramos los test y la primera carrera, en todos mi compañero ha ido más rápido que yo. No es novedad ahora en Catar que haya quedado delante. En Malasia fue más rápido a nivel de ritmo; en Mandalika fue más rápido a una vuelta y en ritmo muy similar y aquí, más rápido en carrera. Pero no se acaba el Mundial".

"Es bueno varias Honda delante y que la competencia vaya subiendo. Siempre tienes con alguien con quien comparar, pero cuando buscas las dos últimas décimas, a nivel de ritmo, tú tienes que tener una moto a gusto para tu estilo de pilotaje. Es ahí donde aún no la tengo exactamente como me gustaría a mí, pero es una moto que tiene muy buen potencial porque si no una vuelta tampoco sale".

El potencial de Bastianini

"¿Bagnaia, Quartararo, Mir? Teóricos favoritos. No se sabe si son los favoritos o no. Para mí, casi es más peligroso Bastinini que Pol. Bastianini ya el año pasado hizo grandísimas carreras. Hoy volaba. Cuando fui detrás de él, iba muy rápido. Me ha dado la sensación cuando me pasó en Misano igual. Me pasó y dije: 'Ya se irá'. Se ha marcado un 1:54.3 en la vuelta 17. Casi un segundo más rápido de lo que estaba rodando yo en ese momento. El Mundial ni se gana ni se pierde en la primera carrera. Hemos empezado con un resultado aceptable, una carrera sólida para ser Catar".

