Laporta: "¿Haaland? Todos los jugadores quieren venir al Barça"

En una entrevista para Barça TV, Joan Laporta ha repasado la actuación del Fútbol Club Barcelona. El presidente culé ha 'tocado' todos los temas. Desde la situación actual del club al mercado de fichajes, pasando por el plan económico y estratégico, el acuerdo con Spotify o la Superliga Europea. Además, también ha hablado de varios nombres propios como los de Xavi Hernández, Pedri González o Erling Haaland. Y, por supuesto, también de El Clásico ante el Real Madrid del próximo 20 de marzo.

Primer año de mandato

"Ha sido un año que se han hecho muchas cosas. Es uno de los años más densos de mi vida. Lo hemos ido viviendo muy intensamente. En unas cosas apasionantes, otras estresantes, en otras con ansiedad, con ganas de hacer bien las cosas".

Diferencias con el inicio de la anterior etapa

"Muy diferente. Cuando tienes la experiencia de hacerlo hecho, te vuelves más exigente y quieres que salga bien lo antes posible y todo tiene su momento".

Lo mejor de este primer año

"Lo que ha hecho Xavi de cambiar la mentalidad del equipo y los propios jugadores, recuperando nuestras esencias a nivel futbolístico. Me quedaría con esto y que hemos conseguido que los culés vuelvan a tener esperanza".

Retos

"En el fútbol masculino queremos más. La Copa fue magnífica en una temporada complicada que no fue buena. Nos mantuvo con un título importante. En fútbol sala vamos mejor. La temporada pasada no fue tan buena y en hockey patines va bien, pero el fútbol, que es al fin y al cabo el FC Barcelona, empezamos no muy bien. Me quedo con la mentalidad que Xavi dio al equipo y a los jugadores, que nos hizo estar esperanzados porque vemos que seguro que hay futuro y el presente inmediato aún nos puede dar una alegría. Con la Europa League y La Liga, donde es difícil, pero estamos luchando".

Si hago balance, la salida de Leo Messi es la decisión más triste de todas. No la habría querido tomar nunca. Joan Laporta, presidente del FC Barcelona

Adiós de Messi

"Fue dolorosa. Si hago balance, es la decisión más triste de todas y no la habría querido tomar nunca, pero tampoco estoy arrepentido porque quería poner a la institución por delante de todo, incluso por delante de entrenadores y del mejor jugador de la historia. Y debíamos hacerlo. Porque la situación que heredamos es la que era. Y por mucha voluntad e intencionalidad que teníamos, topamos con una realidad. Podía parecer que después no había nada pero quienes queremos al Barça, sabemos que la historia continúa y con trabajo y decisiones bien pensadas, podemos seguir al camino de los éxitos".

Salida de Ronald Koeman

"Al final de la temporada ya tuve dudas y así se lo hice saber. Él quería seguir, nosotros estábamos en un contexto económico y deportivo determinado y por respeto a la figura de Koeman, le dimos una oportunidad. Al final, el tiempo te coloca veces en tu lugar y te hace ver cosas que antes no las veías. Por respeto a él y porque había ganado la Copa, pensamos que podíamos intentarlo. Pero llegó un momento en que vi que no íbamos bien y que debíamos tomar otra decisión dolorosa. Han sido bastantes pero con la tranquilidad a conciencia de que las he intentado tomar respetando a las personas y priorizando los intereses del club".

Xavi, entrenador

"Estaba seguro de que sería entrenador del Barça. Y ojalá que fuera conmigo de presidente".

Contento con Xavi

"Sí, y con creces. Porque es un entrenador que conoce el club, que lo quiere, que respeta las decisiones, que tiene personalidad para no dejarse influenciar, tiene muy claro cómo tenemos que jugar y es un trabajador. Es un enfermo del fútbol y eso le hace vivir el Barça y todo lo que rodea al equipo. Estoy muy satisfecho, estará muchos años y nos dará muchas alegrías".

El mérito de Xavi

"Sí, el mérito es el cambio de mentalidad. Jugamos mejor, tenemos más ocasiones y marcamos más goles. Xavi lo ha revertido, juega el sistema que nos ha hecho ser referencia en el mundo del fútbol. No estamos al máximo nivel, pero trabajamos para subirlo y él es consciente de que debe subirlo para competir al más alto nivel. Pero tenemos ganas de fútbol para pasarlo bien viendo al Barça. Queremos alegría y queremos que vuelva a instalarse al Barça".

Espero llegar a un buen acuerdo con Gavi y Araújo, pero primero es el Barça. Joan Laporta, presidente del FC Barcelona

Los jóvenes, prioridad

"Sí, son gente que ya tiene presente pero que tiene también futuro. La ambición es hacer un equipo que dure muchos años, que jueguen muy bien y que gane muchos títulos. Y que la gente esté contenta. Esperanza… Es importante tenerla, y los culés la tenemos".

Renovaciones de Gavi y Araújo

"En ellas, el jugador tiene mucho que decir. Estoy agradecido a los jugadores que han renovado porque ahora hay un criterio deportivo y económico. Si un jugador quiere quedarse, se quedará. Sabe que su recorrido deportivo será bueno y que será reconocido con un buen contrato, será valorado. Espero llegar a un buen acuerdo, pero primero es el Barça".

Piropos para Pedri

"Es espectacular. Es de calidad extraordinaria, pero sin soberbia, no quería ridiculizar a nadie, quería salir y podía hacer nada más. Es muy bueno. Me gusta verlo lleno de ilusión, no están crecidos. Es de agradecer. Hacen piña y creen en el Barça".

Fichajes de invierno

"El trabajo ha sido muy bueno durante el mercado invernal. Ferran tiene mucha calidad, un buen chico. Adama vuelve a casa, es un jugador diferente, tiene fuerza, se va, es rápido, conoce nuestro sistema. Auba parece que cabalgue, es una maravilla y tiene gol. Y tener a Alves a la plantilla es... un hombre que crea equipo, vestuario... Ojalá juegue el Mundial de Catar. Con su técnica ayuda a nuestra forma de jugar. Estamos muy satisfechos".

¿Continuarán Adama y Alves?

"Hay opciones de que se queden. Con Dani es más fácil y con Adama es factible, aunque es un tema económico. Veremos lo que podemos hacer. Hay tres palancas para cambiar la situación".

Ilusión por la Europa League

"Sí, porque no la tenemos. Ojalá se pueda ganar, pero hay equipo complicados. Jugar contra el Galatasaray no será fácil, además primero jugamos aquí. Cada vez estamos mejorando, pero hay que ir eliminatoria a eliminatoria. Tendremos opciones. ¿La Liga? Me ilusiona, tengo esperanzas, sí".

Mercado de verano

"Dependerá de las decisiones que tomemos los próximos meses. Si las ejecutamos... Creo que es obligatorio tomar estas decisiones para llegar a los objetivos planteados en el tema económico".

Erling Haaland

"No puedo decir nada porque sube el precio. Tenemos previsto reforzar todas las líneas. Estamos trabajando. Tomaremos decisiones económicas para optar a temas deportivos. Todos los jugadores quieren venir al Barça, pero dejemos trabajar a los que entienden".

Fichajes

"La plantilla tiene que estar equilibrada. Si incorporamos jugadores, también tendrán que salir. Ahora estamos contentos con lo que tenemos, es una plantilla muy competitiva. ¿Si se está trabajando ya? Claro, la idea es ejecutar las opciones que se están trabajando. Alguna puede que sea la historieta del verano, pero la idea es tenerlo todo cerrado para la gira del verano".

El Clásico

"Lo esperamos. Los dos equipos estamos bien y si seguimos sumando de tres en tres, tendremos opciones. Pensamos los dos clubes en este partido. A nosotros nos va todo. Si queremos La Liga tendremos que ganar en el Bernabéu".

Situación económica

"La economía está mejorando. Paramos lo que no iba bien y ahora nos estamos recuperando. Sigue un ritmo más lento que la parte deportiva, pero estamos mejor. Tenemos credibilidad de las instituciones financieras, hemos conseguido créditos, pero necesitamos más ingresos pero necesitamos trabajar en la deuda y se está trabajando para reducirla. Trabajamos en CVC y otras análogas con las que estamos trabajando, muy interesantes. Compartir negocio con un socio que aporte capital, aunque teniendo una salida para recuperar derechos que cedamos o vendamos".

Satisfacción por la rebaja salarial

"Sí, porque se ha hecho un gran esfuerzo. Me gusta más trabajar con la búsqueda de ingresos que en reducir el gasto. Se ha conseguido esta rebaja, que era clave. Se ha entendido, aunque todavía estamos por encima... Hay que trabajar, sobre todo, en los ingresos. Hay que potenciarlo al máximo".

Acuerdo con Spotify

"Va por buen camino, pero no está firmado en su totalidad. Hay que esperar. Somos optimistas, sí, pero no está hecho".

El acuerdo afectaría...

"Estadio, camiseta del primer equipo y de entrenamiento".

¿Mediante asamblea?

"Sí. Sería bonito vincular al Barça con la música".

¿La Superliga Europea? Estamos aquí para luchar contra los clubes estado. Joan Laporta, presidente del FC Barcelona

Superliga Europea

"Lo que se hace son acciones judiciales para que sea viable y legal, aunque están el litigio. No hay resolución todavía. Estas actuaciones nos están dando la razón. Tenemos que estar preparados para cuando haya sentencia. Estamos aquí para luchar contra los clubes estado porque nos hemos encontrado con una normativa muy dura con nosotros con ellos porque no siguen las normas. El Fair Play no está consensuado en Europa y eso va en nuestra contra. La Superliga presenta normas de control que debería cumplir todo el mundo. Aquí, la UEFA no ha sido contundente. Nosotros queremos combatir esta situación. Tenemos que cambiar la mentalidad de la UEFA. Queremos competir al mismo nivel, con las mismas formas".

Dimisión de Ferran Reverter

"El Barça sigue. Ferran venía de una multinacional, llevaba tiempo fuera de casa y quería estar con su familia. Esto es el Barça. Hay gente que dura más y otros menos. Guardo un buen recuerdo, pero optó por la familia porque el Barça saca mucho tiempo...".

¿Afecta al plan?

"No. Es muy ambicioso y la voluntad es conseguir los objetivos fijados. He pasado a ser más ejecutivo junto al tesorero. El organigrama es más transversal, no es tan jerarquizado. Cada mes se hace un comité de dirección. Es momento de apretar los dientes para conseguir los resultados fijados para esta temporada".

¿Cambio de modelo?

"No. El Barça es de los socios y debe mantenerse. Hay que mantenerlo así por nuestro propio interés. El Barça debe ser de los socios y socias. Otros modelos no nos sacarían de dónde estamos. Los clubes estados siempre nos superarían. Creemos mucho en el Espai Barça como fuente de ingresos. Tenemos muchas ideas y muy buenas para seguir generando ingresos".

Alexia Putellas tiene un don, te hace sentir orgulloso de ser del Barça. Joan Laporta, presidente del FC Barcelona

FC Barcelona Femenino

"Además de los éxitos, destaco cómo son. A veces, con los éxitos, la gente cambia, pero las veo auténticas, naturales... Son las mismas aunque hayan sido reconocidas individualmente. Es de esos equipos que te hacen estar orgulloso de ser del Barça. Lo más difícil es mantenerse en el éxito, pero lo están consiguiendo. Ahora tenemos la Liga muy cerca y un clásico en el Camp Nou, que espero que se llene. Les damos todo lo que podemos porque se lo merecen".

Alexia Putellas

"Lidera el equipo, pero todas ganan títulos colectivos e individuales. Alexia tiene un don: habla con seguridad, cautiva, te hace sentir orgulloso de ser del Barça. Muy bien, muy bien".

Clásico femenino en el Camp Nou

"Sí, y también jugaremos las semis de Champions si eliminan al Madrid".

Otras secciones

"Con el baloncesto ya hemos empezado a ganar. Hay equipo para ganarlo todo. Estamos ilusionados. En el balonmano vemos que la Liga está cerca. La gente se lo pasa bien con este equipo, que es muy competitivo. También estamos ilusionados con llegar a la Final Four de Colonia".

Egurrola y Víctor Tomás

"Teníamos pensado que retiraríamos sus camisetas. El 'Pulpo' es el jugador con más títulos del club (77) y como persona es excelente. Víctor llevaba 18 años, era capitán... Lo decidimos en junta directiva".

Referéndum telemático del Espai Barça

"Entramos en la modernidad, en la vía telemática. Son procesos participativos y la participación es democracia. Si hay que hacer otros, como el del sponsor de la camiseta, también tenemos previsto hacerlo de forma telemática".

Jugar 'fuera'

"En junio tenemos previsto tener el ok del ayuntamiento y en julio, el concurso. En 2025 deberíamos tener ya el nuevo estadio. La opción más lógica, si tenemos que irnos, es Montjuic. O quedarnos aquí y alargar la inauguración o ir a Montjuic, pero solo una temporada. El Espai Barça será espectacular, con las nuevas ideas, es cada vez más emocionante. Las instalaciones estarán abiertas a la ciudad. Es un proyecto de ciudad, cambiará un poco la fisonomía de Barcelona".

Guerra de Rusia contra Ucrania

"Vivimos con angustia y preocupación por la gente que lo está pasando mal... Es un sinsentido. Lo vivimos con preocupación y cierta indignación. Hay que encontrar una salida, depende de Rusia, la OTAN, Ucrania... Estamos expectante. Estamos intentando ayudar con un acuerdo que tenemos con la Cruz Roja, especialmente con los refugiados que llegan a Barcelona. Lo que queremos es dar soluciones concretas, pero generales".

Racismo y homofobia

"Hay que respetar los derechos de todos y todas. Hemos dado un paso adelante porque tenemos un posicionamiento muy claro y hacemos acciones en este sentido. Intentamos expresarnos de la mejor forma. El capítulo de la inclusión lo tenemos muy presente. Mañana es el día de la mujer y habrá sorpresas. ¿Cuál? Solo puedo decir que seremos únicos".

¿Qué nota se pone?

"Las notas, a final de curso. Que las pongan otros. Soy optimista y me daría una nota máxima. No nos hemos recuperados, pero vamos por el buen camino. El Barça debe tener esperanza. Somos un club que está vivo y es mérito de todos. Hay que seguir trabajando y trabajar bien, que es la clave del éxito".

