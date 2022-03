El pulso por Gravenberch se acelera: el Bayern mete presión al Real Madrid y se acerca a Mino Raiola

Ryan Gravenberch es uno de los futbolistas más deseados del fútbol europeo. El joven centrocampista del Ajax está en el rádar de muchos de los grandes clubes del Viejo Continente. Sin embargo, parece que el Real Madrid está a la cabeza de la carrera por hacerse con este talento del medio campo del cuadro de Ten Hag.

El futbolista lleva sonando varios meses como uno de los nombres que la entidad merengue tiene apuntados en la parte más alta de su agenda. Sería una de esas operaciones llamadas a completar la plantilla y a reforzar el centro del campo, así como para dotar al equipo de una de las mayores promesas del balompié europeo.

Una contratación que podría asemejarse a la ya cerrada el pasado verano de Eduardo Camavinga. Gravenberch es, junto a Aurelien Tchouameni, el gran deseado de la 'Casa Blanca' para reforzar la medular de cara al futuro. Por ello, es preocupante el creciente interés que han mostrado otros equipos en las últimas horas, en especial el Bayern de Múnich. El CEO del conjunto bávaro, el legendario Oliver Kahn, ha reconocido la existencia de una reunión en Mónaco junto al agente del jugador, Mino Raiola.

El Bayern mete presión

"Sí, así es, estuve en Mónaco". Estas fueron las palabras del exportero y ahora directivo del Bayern a Sky Sport. En ellas reconocía haber pasado por la oficina de Mino Raiola en el Principado monegasco. Sin embargo, lo que no hizo Kahn fue revelar los nombres de los jugadores que se pusieron encima de la mesa.

No obstante, parece que están claros. El exguardameta no descartó haber hablado con Raiola de Haaland, aunque el fichaje del delantero del Borussia Dortmund parece totalmente descartado para ellos. Ahora mismo, el ariete noruego se debate entre Real Madrid y Manchester City.

"Es un jugador que juega en el Borussia Dortmund y está lesionado en este momento. Siempre he hecho hincapié en que no me gusta hablar de jugadores de otros clubes". Esto aseguraba el propio Kahn al ser preguntado por Haaland. Sin embargo, el directivo del equipo muniqués no quiso valorar si sobre la mesa estuvo el nombre de Gravenberch. El Bayern está cerrando el círculo sobre el mediocentro neerlandés para meter presión así al Real Madrid en lo que promete ser una enorme batalla.

Para echar balones fuera, Kahn añadía lo siguiente: "También estuve en Londres esta semana, viajo mucho por Europa. Es bastante normal encontrarse con uno u otro asesor de jugadores. Comprenderán que no hablaré públicamente sobre el contenido de estas conversaciones".

Gravenberch, el deseado

El centrocampista del Ajax es uno de los jugadores que más seguimiento están teniendo. Los grandes nombres que copan todos los titulares son siempre Mbappé y Haaland, especialmente en el entorno del Real Madrid, pero lo cierto es que también habrá movimientos de menor calibre. Por ello, todas las miradas apuntan a Tchouameni y Gravenberch, dos de los talentos emergentes de la última temporada.

Su progresión parece no tener techo y eso ha provocado que el Real Madrid se fije muy en serio en su figura y en sus capacidades. Gusta mucho su zancada, su capacidad para crear y construir el juego después de la recuperación y su habilidad para ocupar mucho terreno, algo muy valorado en un club al que le gusta jugar al toma y daca, con espacios y con transiciones muy rápidas. No solo en estático.

El Real Madrid se sitúa en cabeza, pero el Bayern le sigue la estela. Están intentando meter presión al jugador para que tome una decisión y conseguir que, ante la calma del conjunto blanco, termine decantándose por el equipo de Julian Nagelsmann. Los alemanes saben que este verano pueden perder a Tolisso, que está lejos de renovar, y ven en Gravenberch al jugador ideal para suplir al mediocentro de francés. La operación podría rondar los 35-40 millones después de que el centrocampista haya decidido no renovar un contrato que finaliza en 2023.

Todo pasa por Mónaco

Eso es lo que parecen pensar muchos clubes de Europa ahora mismo. Todo pasa por Mónaco y por las manos de Mino Raiola. Mientras el Bayern mete presión en el fichaje de Gravenberch tras esa reunión, el Manchester City y el Barça hacen lo propio con Haaland, futbolista al que también representa el italiano. Por eso, todos pasan tarde o temprano por allí.

El Real Madrid también tuvo su momento para visitar el Principado y además lo hizo con una doble tentativa. Después de tratar la llegada de Aurelien Tchoaumeni, decidieron pasarse por la agencia de Raiola para reunirse con parte del entorno de Haaland, desde el padre del jugador hasta una abogada que acudió en representación de Mino.

Y con ella también salió el nombre del centrocampista neerlandés. De momento, el conjunto madridista ha intentado encaminar varios fichajes, entre ellos el de Gravenberch, pero habrá que ver si el jugador es capaz de aguantar la presión que ya meten clubes como el Bayern que quieren convencerle a toda costa.

