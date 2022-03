El momento más importante para Camavinga: convencer a Ancelotti y su 'no' al PSG

A Eduardo Camavinga se le han abierto las puertas de la titularidad en el momento más importante de la temporada del Real Madrid. Es el favorito para cubrir las bajas de la medular madridista este sábado ante la Real Sociedad y pasará examen en busca de repetir en el once dentro de cuatro días, ante el PSG.

Las bajas le han hecho paso a Camavinga. Carlo Ancelotti no podrá contar ante la Real ni con Toni Kroos ni con Fede Valverde. Uno por lesión y el otro por una gripe. El uruguayo volverá para la Champions League, pero entonces será baja Casemiro por sanción. La duda es el alemán, ya que el entrenador no ha querido descartar que se pueda recuperar a tiempo para jugar contra el PSG.

Camavinga, para empezar, parte como favorito para acompañar a Casemiro y Luka Modric en el centro del campo de hoy. Sería su segunda titularidad en La Liga en lo que va de 2022 tras salir de inicio y jugar 45 minutos contra el Granada. Las otras dos veces que estuvo en el once desde que arrancara el año fueron en Copa del Rey contra Alcoyano y Elche, siendo sustituido en ambos casos.

No están siendo meses fáciles para Camavinga. Tras disparar la ilusión en sus primeras apariciones con la camiseta blanca, ha ido perdiendo el poco protagonismo que tenía por ofrecer actuaciones algo mediocres. Nadie duda de sus condiciones físicas ni de su potencial, pero a sus 19 años debe seguir mejorando en lo táctico. Eso es lo que le ha hecho desconfiar a Ancelotti como para no poner más al galo, que no llega a los 1.000 minutos jugados desde que fichara por el Real Madrid.

Eduardo Camavinga durante un partido de Liga con el Real Madrid Europa Press

La premisa con Camavinga es que no hay que correr. Por delante tiene a la CMK (Casemiro, Modric y Kroos), que dejan tanto a él como a Fede Valverde en un rol secundario. El paso de testigo llegará más pronto que tarde y los dos han de estar preparados, mientras el club busca un tercero (o incluso cuarto) que complete el centro del campo del futuro: Tchouameni y Gravenberch gustan.

A ganarse el puesto

Camavinga vuelve al once titular. Contra la Real no jugará de pivote al estar Casemiro. Ancelotti ha reconocido que poner al francés en esa posición ha pesado en su rendimiento y partiendo desde más adelante, y sin un trabajo tan posicional, puede destacar más.

Si Camavinga convence hoy y Kroos no llega a tiempo, habría que ver cómo encaja las piezas Carletto ante el PSG. Una posibilidad es que el que empezara desde más atrás fuera Modric y ganar metros en campo rival con las zancadas de Valverde y el ex del Rennes.

Ver a Camavinga en el once ante el PSG significaría muchas cosas. Primero que Ancelotti apuesta por él y luego que se topará de lleno contra un rival con el que tiene una historia detrás. Y es que Camavinga pudo haber jugado en el Parque de los Príncipes con la camiseta del PSG, pero siempre tuvo claro que su apuesta era por el blanco y se tiró de cabeza cuando recibió la llamada del Real Madrid.

Exhibición con 16 años

Para el PSG, el anuncio del Real Madrid del fichaje de Camavinga fue un golpe. Llegó, además, el 31 de agosto. Doble de dolor. Leonardo le quería por su proyección, por ser un talento francés y porque ya habían sentido de cerca en el PSG lo que podía llegar a ofrecer este futbolista a tan corta edad. La primera exhibición profesional de Camavinga fue ante el equipo parisino, con solo 16 años, en un partido de la Ligue-1 en el que dio una asistencia y desquició a los rivales con su despliegue en el centro del campo. El Rennes ganó al PSG de Neymar y Mbappé y Camavinga fue el MVP del encuentro.

Para aquel momento, en el que el PSG quedó impresionado con aquel joven, el Real Madrid ya le tenía echado el ojo a Camavinga. El club blanco le siguió durante mucho tiempo de cerca y en el Rennes siempre recibieron todo el respeto del Madrid, tanto así que su director deportivo, Florian Maurice, celebró tras ser oficial el traspaso de Camavinga "al club más grande que hay". K.O. al PSG, con el que Eduardo podría reencontrarse el próximo miércoles.

