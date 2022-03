Marquinhos no da esperanza por la renovación de Mbappé: "Hemos hecho todo"

Quedan cuatro días para el segundo asalto de la eliminatoria de Champions League entre Real Madrid y PSG. Uno de los focos volverá a ser Kylian Mbappé, autor del único gol del partido de ida, quien sigue marcando la actualidad del mercado de fichajes. En París se agarran a cualquier resquicio que pueda dar pie a su renovación, pero sigue habiendo poco convencimiento real de que esto pueda acabar siendo así.

Marquinhos, capitán del PSG y la figura más respetada por la afición del equipo, ha tomado la palabra en una entrevista con RMC Sport. En ella trata varios temas, como la situación de un Leo Messi que es el objetivo habitual de las críticas a la plantilla en su primer año en Francia. También habla del futuro de Mbappé y no puede dar nuevos motivos para ilusionar con su posible continuidad.

"Creo que en estos momentos Mbappé es el mejor jugador del mundo", dijo Marquinhos sobre su compañero. "Vemos lo que está haciendo en el terreno de juego. Sabemos que es importante para nosotros. Queremos a jugadores así con nosotros. Creo que ya todo el mundo ha hablado del tema. Es él el que decide. Hemos hecho todo para que se sienta como en casa. Se siente bien y sabe que París es su casa", añadió el brasileño.

Críticas a Messi

Preguntado por las críticas a Messi y cómo él lo vive como capitán dijo: "Esa no es la cuestión. A veces la gente me pregunta 'eres el capitán ¿entonces eres el líder del equipo?' La gente dice 'Kylian es la estrella del equipo' o 'Messi es un gran jugador, la estrella del equipo'... Yo siempre digo que todos los jugadores son importantes, incluso los que no juegan. Nunca diré 'es la estrella, es el líder'... No debemos ir en esa dirección, si un jugador empieza a pensar así, puede crear cosas negativas con el resto de los compañeros", aseguró.

Messi, Mbappé y Neymar durante un partido con el PSG Europa Press

En cuanto a cómo Messi siente todos los ataques añadió: "No me parece que esté especialmente afectado. Es un jugador con experiencia, que ya ha recibido críticas y ya ha vivido este tipo de momentos. Para él es una nueva vida, un nuevo equipo, nuevos compañeros. Muchas cosas han cambiado para él. Se puede ver que está progresando lentamente. Creo que lo está haciendo muy bien en este momento. Está contento, le va bien en los entrenamientos, en los partidos le vemos cada vez más a gusto, entendiendo cada vez más a los compañeros que tiene a su alrededor y nuestra forma de jugar, que es diferente a la del Barcelona. Cada vez más, en cuanto a Kylian, tratamos de ponerlo en las mejores condiciones posibles para que pueda rendir cada vez más en todo el mundo".

