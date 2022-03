El plan de Mbappé sigue: fichará por el Real Madrid y no aceptará la oferta de renovación del PSG

Kylian Mbappé jugará en el Real Madrid a partir de la temporada 2022/2023. El delantero tiene decidido fichar por el club blanco una vez se acabe su actual contrato con el Paris Saint-Germain. Y esto pese a la última oferta del coloso francés. Una oferta de otro planeta.

Desde Francia se reveló los términos de esta oferta que el PSG le ha puesto sobre la mesa al jugador. Mbappé recibiría 200 millones de euros por tan solo dos temporadas. Este montante se desglosa de la siguiente manera: 100 'kilos' en concepto de prima por fidelidad y 50 millones por cada una de las dos campañas que firmaría.

Su nuevo contrato se iría así hasta el 2024. Sin embargo, la respuesta del internacional galo será la misma que hasta la fecha: no. El futbolista ha ido rechazando cada una de las ofertas que le han presentado desde el Parque de los Príncipes. Y todo por un motivo: quiere jugar en el Real Madrid.

Decisión tomada

Con la eliminatoria de los octavos de final de la Champions League todavía por decidirse, Mbappé no puede confirmar su decisión de fichar por el Real Madrid. Sus últimas declaraciones han hecho dudar a algunos de su futuro. Sin embargo, nada va a poder cambiar que Kylian acabe vistiendo la elástica merengue. Ni siquiera el 'cheque en blanco' del PSG.

Kylian Mbappé, en un partido del PSG de la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

Su 'no' es rotundo. Desde hace algo más de un año, la entidad parisina intenta convencer al futbolista para que continúe en el club más años. La presión ejercida hacia él por parte del PSG ha sido brutal. Incluso públicamente. Algo que no gustó nada al jugador, quien no dudó en denunciarlo.

Negó en verano que hubiese exigido fichajes para continuar. Después confirmó que había pedido su salida. Sin embargo, y pese a las grandes ofertas del Real Madrid, teniendo en cuenta que tan solo le quedaba un año de contrato, el Paris Saint-Germain se negó a cumplir sus deseos.

Así las cosas, Mbappé se mantiene fiel a la palabra que dio el pasado verano. Quiere jugar en el Real Madrid y dará igual la oferta que le pongan delante. Seguirá rechazando cualquier intento que le pongan sobre la mesa. No firmará ese colosal contrato y será el nuevo galáctico a partir del 1 de julio.

Cronología de una negativa

Las primeras ofertas del PSG dejaron claro cuál era el rol de Mbappé para el club. Hace un año, le mantenían por aquel entonces por debajo en la escala salarial de Neymar. Con la llegada de Messi al Parque de los Príncipes nada cambio. Incluso las ofertas le colocaban en tercer lugar en este sentido.

Todo cambió en verano. Cuando Kylian Mbappé dejó claro que quería salir rumbo al Real Madrid. Entonces las ofertas del PSG dieron un giro de 180 grados. De dejarle por debajo de Neymar y Messi a posicionarle como el mejor pagado de la plantilla, con un salario de alrededor de 50 millones de euros al año.

También dijo 'no' a esto. Ahora el club francés ha intentado sorprenderle con esa prima de fidelidad de 100 millones. Pero tampoco así le convencerán para retenerle. Desde París, querían contar con él para que fuese su jugador mientras se celebre el próximo Mundial de Catar. Sin embargo, no será así. Mbappé quiere cumplir el sueño de su vida. El sueño del Real Madrid.

