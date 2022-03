Anadolu Efes arroja luz sobre el 'caso Larkin': la llamada del Real Madrid para desmentir el fichaje

El Real Madrid contactó con Anadolu Efes para desmentir tajantemente cualquier negociación por Shane Larkin. El club merengue reaccionó así con el club turco para evitar una polémica en las relaciones institucionales. La propia entidad de Estambul lo ha confirmado explicando que también el agente del jugador lo desmintió.

Alper Yilmaz, general manager del Anadolu Efes, ha asegurado que en beIN Sports que tras saltar la noticia de que el Real Madrid tenía firmado un acuerdo con Larkin para la próxima temporada, el agente del jugador le llamó para desmentirlo. "Vi los rumores de que Shane Larkin había llegado a un acuerdo con el Real Madrid. Hablé con su agente, de hecho me llamó y me aseguró que no existe tal acuerdo", ha indicado en una entrevista recogida por Eurohoops.

Además, el dirigente ha recordado que "Shane Larkin hizo un comunicado por sí mismo", por lo que no tuvieron demasiada presión. "Sin que nosotros se lo pidiéramos ni nada, ya que estaba algo inquieto por los rumores", Larkin salió al cruce.

Causeur y Rudy (Real Madrid) defendiendo a Larkin (Anadolu Efes) EFE

"No sé de dónde salió esa noticia ni por qué se publicó, pero es completamente falsa. No he llegado a un acuerdo ni he tenido ningún contacto con ningún equipo para la próxima temporada. Estoy centrado en terminar este año de manera fuerte con el Efes", llegó a desmentir Larkin en sus redes sociales horas después de la publicación.

"Al día siguiente me llamó el director general del Real Madrid, me dijo que no habían tenido negociaciones y me aseguró que nos informarían en caso de que las hubiera". Esa conversación enterró por completo cualquier posibilidad de que se estuviera negociando con Larkin. Según Yilmaz, confía plenamente en esas palabras.

"Realmente, no creo que haya habido conversaciones entre Shane Larkin y el Real Madrid, pero tenemos muchos jugadores que terminan contrato y jugadores con cláusulas de la NBA en sus contratos al final de la temporada", ha reconocido.

"Los jugadores con contrato final son libres de hablar con cualquier equipo al final de la temporada. Obviamente, intentaremos mantener unida nuestra plantilla, pero también debemos comprender las elecciones de los jugadores. Debemos darles las gracias a todos sus servicios".

Un fichaje posible

Shane Larkin acaba contrato en 2022. El Real Madrid, como siempre ha indicado, no pierde atención al mercado de fichajes. Y el base podría ser una gran opción teniendo en cuenta que ya conoce la Liga Endesa y que se ha establecido como uno de los nombres más determinantes de la Euroliga. La lesión de larga duración de Carlos Alocén y los problemas físicos de Sergio Llull han puesto la posición de base como una zona a reforzar.

El jugador, de cualquier manera, no puede arriesgarse a anunciar un acuerdo en plena temporada. Larkin se nacionalizó turco y mantiene un gran vínculo con los aficionados. Partiendo de que la hinchada otomana es una de las más calientes de todo el panorama continental, confirmar su salida con partidos por delante sería todo un riesgo.

