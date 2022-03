Mensaje a Lopetegui de Isco en medio de los rumores sobre su fichaje por el Sevilla

Isco Alarcón encara la recta final de su trayectoria en el Real Madrid. El mediapunta malagueño acaba contrato en junio y su próximo destino todavía no se ha desvelado. Sin embargo, cobra fuerza la opción de que acabe jugando para Julen Lopetegui en el Sevilla Fútbol Club.

Por el momento, ni el propio futbolista ni tampoco desde Nervión han hablado abiertamente sobre la posibilidad de unir sus caminos. Pero ya se le pregunta a Lopetegui sobre esta opción de ver a Isco convertido en nuevo jugador del Sevilla a partir del próximo verano.

En El Larguero, el entrenador vasco no quiso decir ni que sí ni que no. Pero, una vez más, reiteró su "admiración" por el de Arroyo de la Miel. "Solo hablo de los futbolistas que son del Sevilla. Es un grandísimo futbolista y no oculto mi admiración por Isco", afirmó Lopetegui.

Julen Lopetegui e Isco Alarcón ya compartieron vestuario en el Real Madrid. También en la selección española. De hecho, antes del Mundial de Rusia -es decir, antes del fichaje del de Asteasu por el club de Concha Espina-, los planes del por entonces seleccionador nacional pasaban por darle un rol más importante al andaluz.

Un rol que hace mucho que no goza en el equipo blanco. Apenas 342 minutos entre todas las competiciones para un total de 14 participaciones en lo que va de temporada. Aunque eso no ha impedido que su nombre no solo se haya visto relacionado con el Sevilla, sino también con equipos de la Premier League o de la Serie A.

Lopetegui también se refirió a las opciones de ganar el título de Liga: "Al final estoy convencido que el Barça estará muy arriba, el Atlético también, el Villarreal está haciendo una gran segunda vuelta... el Betis está aguantando muy bien. Cada partido ganarlo es una aventura, para todos en la liga española. Tenemos la ilusión de la Europa League. Nos ha tocado el West Ham, que es el equipo más completo que había en el bombo".

Además, habló sobre el Real Madrid. De cómo ve a su exequipo, que es el actual líder del campeonato doméstico. Para él, el conjunto que dirige en la actualidad Carlo Ancelotti está sacando una muy buena nota en la campaña 2021/2022: "Equipo muy sólido, regular y muy reconocible. Temporada muy buena sin ninguna duda".

