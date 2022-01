La relación Julen Lopetegui - Isco Alarcón: se reabre un futuro en Sevilla

El futuro de Isco Alarcón sigue siendo una incógnita y solo hay una certeza: no seguirá en el Real Madrid. A pesar de tener un impacto en la clasificación de la Copa del Rey, eso no ha cambiado su situación. Acaba contrato este verano y atrás dejará una bonita etapa como merengue. Julen Lopetegui sueña con su incorporación de lujo para el centro del campo del Sevilla FC, aunque esta no se produciría este invierno, si no que tendrá que esperar a verano.

El merengue y el técnico vasco se conocen a la perfección de sus etapas en el Real Madrid, aunque esta fue corta, y en la Selección. De hecho, en el Mundial de Rusia, Lopetegui pretendía dar un papel muy relevante al centrocampista. El que también está convencido es 'Monchi'. Ve como un alivio no tener que cuadrar más las cuentas para este final de temporada después de haber conseguido las contrataciones de 'Tecatito' Corona y Anthony Martial.

Lopetegui ya se salió con la suya con el mexicano y espera llevarse la razón también con Isco. El cuerpo técnico del Sevilla FC está en permanente contacto con Isco para convencerle de que vista de blanquirrojo a partir del 30 de junio. Julen Lopetegui le ha insistido mucho al malagueño, al que le ha hecho ver que mantiene intacta la confianza que depositó en él cuando era seleccionador español y está convencido de que Nervión es el sitio ideal para recuperar el protagonismo que ha perdido.

El centrocampista no acabó de convencer a Zinedine Zidane. Un distanciamiento que con Carlo Ancelotti no ha cambiado en absoluto y que no ha hecho más que confirmar que el jugador de Arroyo de la Miel no tiene espacio en el equipo merengue. Los últimos meses, de hecho, se han vivido diferentes escenarios en los que Isco Alarcón estuvo muy cerca de dejar de formar parte del Real Madrid. Pese a ello, ninguna de las operaciones acabó concretándose.

Un súper Sevilla

Isco ya sonó con fuerza para fichar por el Sevilla FC en el mercado de enero de 2021. Entonces, 'Monchi' se decantó finalmente por el Papu Gómez pero, en el portal Estadio Deportivo, admitió que el presidente José Castro había mantenido una conversación con el madridista. Eso sí, muy breve y sin llegar a avanzar nada que le hiciese ser una opción real a reforzar la plantilla de Lopetegui. Desde entonces, en todo momento han tachado este tema de rumor.

Isco Alarcón abandonará el Real Madrid. La fecha límite es la del final de la presente temporada, cuando el malagueño agote su contrato con el club y se convierta inmediatamente en agente libre. Pase lo que pase, 2022 será el fin de Isco en el club merengue tras un 2021 donde su futuro ha quedado aclarado. Hay grandes planes para la temporada 2022/2023, pero en esos también entra solucionar la situación de casi una decena de futbolistas que dejarán su sitio a caras nuevas.

