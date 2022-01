Isco seguirá en el Real Madrid: el agente del jugador desmiente contactos con la Fiorentina

El futuro de Isco Alarcón sigue sin aclararse. El todavía jugador del Real Madrid acaba contrato a final de temporada y es uno de los futbolistas que abandonarán la entidad. Por ello, los rumores sobre una posible marcha en invierno se han disparado. El último club relacionado ha sido la Fiorentina, pero el padre y agente del jugador se ha encargado de descartar cualquier salida hacia el club italiano.

Paco Alarcón, en declaraciones a la web especializada en la información del equipo, FirenzeViola, ha indicado que no han "tenido ningún contacto con la Fiorentina". "No sé nada, La noticia del interés no es verdad", ha subrayado el representante del jugador.

De esta manera, la opción de salir rumbo a la Fiorentina queda completamente descartada. En las últimas horas ha sido el propio director deportivo del equipo el que ha desmentido cualquier conversación con el entorno de Isco. "No sabemos ni siquiera quiénes son sus agentes", indicó Daniele Prade desde Italia para acabar con el rumor de su posible interés.

Isco ha disputado esta temporada solo diez partidos. Ninguno de ellos ha correspondido a la Champions League, done el malagueño es un suplente habitual. Entre la escasa aparición y las lesiones que ha sufrido, el centrocampista apenas ha podido lucirse sobre el terreno de juego. Una situación que cada vez está más cerca de acabar con su salida del club capitalino.

Isco, descarte en verano

Isco, por lo tanto, apunta a quedarse en el Real Madrid hasta final de temporada. El jugador no ha contado ni para Carlo Ancelotti ni para Zinedine Zidane. Por ello, lleva protagonizando rumores sobre una salida durante los últimos mercados de transferencia. En ninguno de ellos ha llegado a producirse una oferta, por lo que el malagueño saldrá al mercado como agente libre y con mucho que demostrar.

El año pasado fue una posible marcha al Everton la que acaparó toda la atención. Un escenario que no tardó en descartar Carlo Ancelotti, por aquel entonces dirigiendo al cuadro inglés. Tampoco cuajó la opción del Milan, quien sí mostró interés, pero que nunca llegó a realizar una oferta formal que el Real Madrid pudiera demostrar. En los últimos tiempos, ha sido el Newcastle el que se ha postulado, según las informaciones que llegan desde Inglaterra, para abordar la incorporación del español.

El jugador de 29 años aún puede hacerse un hueco en la élite en caso de recuperar su mejor versión. Sin embargo, para ello deberá pulir el plano físico y volver a implicarse en el terreno de juego. Aunque no vaya a seguir en el Real Madrid, los próximos meses son fundamentales para despertar el interés de los clubes siempre que salte al terreno de juego con la camiseta del equipo merengue. El Real Madrid, por su parte, no cierra la puerta a una salida en enero si se presenta una oferta en condiciones.

