El año del fin de Isco en el Real Madrid: de la oferta del Milan que nunca llegó al rumor del Newcastle

Isco Alarcón abandonará el Real Madrid tarde o temprano. La fecha límite es la del final de la presente temporada, cuando el malagueño agote su contrato con el club hasta 2022 y se convierta inmediatamente en agente libre. Sin embargo, el mercado de invierno puede traer consigo alguna sorpresa en forma de oferta y que la etapa del ex del Málaga concluya antes. Pase lo que pase, 2022 será el fin de Isco en el club merengue tras un 2021 donde su futuro ha quedado aclarado.

El centrocampista no acabó de convencer a Zinedine Zidane. Un distanciamiento que con Carlo Ancelotti no ha cambiado en absoluto y que no ha hecho más que confirmar que el jugador de Arroyo de la Miel no tiene espacio en el equipo merengue. El debate sobre su papel en el conjunto blanco siempre ha estado ahí, pero cada vez perdió más relevancia en favor de los rumores sobre su marcha.

Los últimos meses, de hecho, se han vivido diferentes escenarios en los que Isco Alarcón estuvo muy cerca de dejar de formar parte del Real Madrid. Pese a ello, ninguna de las operaciones acabó concretándose y el jugador continúa formando parte de la disciplina merengue. Una vinculación que está muy cerca de acabar después de las oportunidades con el Everton, el AC Milan o incluso el Newcastle.

El equipo británico es el último en sumarse a la lista de posibles interesados en Isco Alarcón. Así lo publican medios británicos, que reconocen que el equipo de las 'urracas' piensa en el malagueño como una llegada de refuerzo en este mismo mercado de invierno. El único inconveniente sería afrontar el salario del jugador, pero supondría un fichaje 'estrella' en la nueva etapa iniciada por los propietarios saudíes.

Esa puerta está abierta en enero, pero lo más probable es que finalice como los rumores previos que ha protagonizado Isco a lo largo del 2021. Uno de ellos, por ejemplo, fue el del Everton de Carlo Ancelotti. El italiano se llevó a James Rodríguez la temporada pasada y la opción de sumar a Isco a su proyecto fue cobrando fuerza.

"No es cierto que yo esté detrás de Isco. No hemos empezado a pensar en el equipo para el mercado de enero", espetó Ancelotti en noviembre de 2020. Y así fue, pues llegó enero y el Everton no realizó ningún movimiento oficial para incorporar a Isco. El caso quedó ahí y el malagueño tuvo que conformarse con continuar unos meses más en el conjunto merengue.

El rumor del Milan

Este verano las dudas se repitieron y el Real Madrid, siempre con la puerta abierta a una negociación, esperó la oferta del AC Milan que tanto se comentó en Italia. Una propuesta que no se llegó a producir, tal y como publicó este medio. El cuadro de la Serie A sí se interesó en el centrocampista, pero todo quedó en un simple sondeo para fichar al jugador.

El Newcastle es la última gran oportunidad de Isco. En caso de que no se cumplan las expectativas, a sus 29 años tendrá que esperar al final de la actual temporada para quedar completamente libre y buscar un nuevo proyecto deportivo.

[Más información - Haaland y Gravenberch, el doble negocio del Real Madrid y Mino Raiola]

Sigue los temas que te interesan