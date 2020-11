Ancelotti habla sobre el posible fichaje de Isco por el Everton

En los últimos meses se ha vuelto a abrir la puerta de salida del Real Madrid para Isco Alarcón. El jugador español no termina de encontrar su mejor forma que hizo las delicias del madridismo en el pasado y con la que ha conseguido ganar hasta cuatro Champions League. El jugador merengue ha sido vinculado con una posible salida al Everton para reencontrarse con Carlo Ancelotti y, después de su fichaje en el último verano, James Rodríguez.

Pero ha sido el mismo técnico italiano el encargado de desmentir estos rumores. En una entrevista en DirecTV Sports, un canal de televisión argentino, ha dejado claro que no hay nada de cierto en estas noticias que se han filtrado en los últimos meses. "No es cierto que yo esté detrás de Isco. No hemos empezado a pensar en el equipo para el mercado de enero. Así que esos comentarios son, como se dice aquí, tonterías", desveló el entrenador del Everton.

En Inglaterra han llegado a hablar de una posible cesión hasta final de temporada y, posteriormente, el pago de cerca de 23 millones de euros. James, cabe recordar, costó 25 'kilos' al conjunto británico por lo que este movimiento sería ligeramente más barato al del volante. Pero, tras estas palabras de Ancelotti, parece que el interés no es tan real como se hacía ver. El Real Madrid no tiene entre sus planes dar salida a ningún jugador este próximo mercado invernal, así que todo encaja.

¡Segunda parte de la entrevista de @luisferpo a Carlo Ancelotti, entrenador del Everton!



¿Colombia estará en Qatar 2022?

¿Lo quiere a Isco?



¡Escúchalo en #FutbolTotalDIRECTV! pic.twitter.com/JPmS8B1AYF — DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) November 19, 2020

El entrenador también habló sobre la situación de su jugador en el pasado y cuáles son las causas del cambio tan radical que ha vivido James esta temporada. "No se discute sobre la calidad del jugador; nunca se ha hecho, ni en el Real Madrid ni en el Bayern Múnich. Creo que tuvo más dificultades con esos dos equipos porque hay más competencia en ellos y a veces puede pasar que no juegues. Creo que para él es más importante jugar que entrenar. En mi opinión, puede tener un buen nivel físico si juega y por eso no ha jugado mucho en el Real Madrid. Cambiar un equipo que ha tenido éxito siempre es mucho más complicado", explicó Ancelotti.

[Más información: La oferta que prepara el Everton de Ancelotti para el fichaje de Isco]