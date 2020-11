El padre de Haaland: "¿Salir del Dortmund el próximo verano? No se sabe lo que pasará"

Erling Haaland está en el candelero por su futuro. El noruego no para de ser relacionado con clubes de toda Europa. Su rendimiento después de salir a la órbita del fútbol mundial la pasada temporada no ha bajado, por lo que no hace más que atraer miradas cada vez que juega. El jugador del Borussia Dortmund parece que será noticia el próximo verano, aunque su padre, Alf Inge, ha dejado clara su situación: y ahora mismo no es otra que estar centrado en la campaña actual.

El padre de Haaland ha hablado en la televisión alemana Sport1 y no ha rehuido a explicar cómo encaran tanto su hijo como el entorno todas esas noticias que salen sobre los vínculos con clubes como el Real Madrid o el Manchester United. "Cuando juegas bien, es lógico que los grandes clubes llamen a la puerta. Pero estamos hablando de rumores. Por el momento no está en la cabeza de Erling o en la mía que otro club venga a por él. Firmamos un contrato largo con el Dortmund y tienen un equipo fantástico para Erling en este momento. No queremos buscar más todavía", argumenta Alf Inge.

Pero, no pueden eludir la realidad que se presentará el próximo verano, cuando pueda llegar nuevas ofertas por el delantero noruego. "Nunca se sabe lo que pasará. Todavía no hemos hablado de tal paso. Creo que le gustaría ganar algunos trofeos con el Dortmund. Ese es su objetivo. Erling todavía puede lograr mucho en Alemania. El extranjero no es una prioridad para nosotros por ahora", sentenció el padre de Haaland.

.@ErlingHaaland hat sich in die Herzen der @BVB-Fans geballert. Im @SPORT1-Interview spricht sein Vater nun über die Zukunftsperspektive des 20-Jährigen: https://t.co/ijG1rWvaNd — Reinhard Franke (@FrankeReinhard) November 19, 2020

Eso sí, no se ha querido mojar ante la pregunta que le planteaba el periodista alemán sobre dónde le ve con más opciones de jugar, en Inglaterra o en España. "Creo que quiere y puede afianzarse en cualquier liga. De momento está contento en la Bundesliga. La pregunta es difícil de responder. El fútbol siempre cambia, pero de momento está centrado en el Dortmund. Siempre mira al próximo entrenamiento y quiere seguir mejorando", explica Alf Inge.

