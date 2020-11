"Hay muchas opciones de que Haaland esté un año más en el Dortmund"

Erling Haaland prácticamente no ha podido brillar en el último parón de selecciones por culpa de los contactos con los positivos por Covid-19 en el partido de Noruega frente a Ucrania. El delantero ha estado confinado y se ha podido librar finalmente para volver a Dortmund. El jugador escandinavo ya está centrado en el regreso a la actividad del Borussia y en seguir haciendo más llamativas sus cifras goleadoras que están seduciendo a los grandes de Europa, incluido el Real Madrid.

Ya se habla de Haaland como un objetivo de mercado para los blancos, a pesar de que no ha pasado tan siquiera un año de su fichaje por el equipo de la cuenca del Ruhr. Todos ponen el foco en el verano de 2022, aunque no se le descarta para el de 2021. Aún así, una de las personas más cercanas a la familia del noruego y que es columnista en el diario BILD, Jan Aage Fjortoft, ha hablado sobre esas opciones que hay para que, a final de año, abandone el Dortmund.

Este noruego guarda una especial relación con Alf Inge, el padre de Haaland. Ambos compartieron selección durante la etapa como jugador del progenitor de esta perla del fútbol mundial. En el podcast 'There We Go', de Fabrizio Romano, ha echado un jarro de agua fría sobre los que esperan fichar a Erling pronto: "Tienes que venderle un proyecto. Creo que hay muchas posibilidades de que se quede un año más en el Borussia Dortmund".

En esta conversación con el popular periodista italiano ha explicado también que Solskjaer hizo todo lo posible para llevárselo al Manchester United, pero que el proyecto no convenció demasiado a la familia y se decantaron por el del Borussia. Es una de las personas que mejor informadas están sobre Haaland, por lo que hay que tomar en serio todo lo que diga sobre el jugador del Dortmund. Veremos si estas sensaciones se cumplen en el próximo mercado.

Guardiola y Odegaard

También es un gran conocedor de Martin Odegaard. Como noruego, le ha visto jugar prácticamente desde que empezó a jugar en su país. Fjortoft explicó que Guardiola habló con él para preguntarle por el actual jugador del Real Madrid y hubo un gran interés por parte del Bayern. De hecho, explica que el club que era favorito para hacerse con el centrocampista era el Liverpool, pero "llegó al Real Madrid por el proyecto de desarrollo juvenil del Castilla y la oportunidad de ser dirigido por Zidane".

Siguiendo el ejemplo de Odegaard, la historía podría repetirse con Haaland. Ambos mantienen una gran relación. Su conexión en la selección ya empieza a dar sus frutos y muchos se relamen cuando se plantea la posibilidad de que ambos se encuentren con la camiseta blanca. En el verano de 2022, Benzema termina contrato. Quizá sea el momento adecuado para un cambio de guardia en la delantera merengue.

[Más información: De Szoboszlai a Gio Reyna: la agenda de nombres del Real Madrid se amplía en el parón de selecciones]