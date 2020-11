Vinicius y su curioso parón con Brasil: 0 minutos... y 20.700 kilómetos

Los primeros internacionales del Real Madrid en regresar lo harán este jueves. Entre ellos, estará Vinicius Jr. El joven talento vuelve desde Brasil y se le espera en la capital este miércoles a la noche, por lo que mañana se le podrá ver de nuevo en Valdebebas junto al resto de sus compañeros. Su cabeza ya está puesta en el partido del sábado contra el Villarreal.

Para Vinicius fue una gran noticia la convocatoria de Tite. El brasileño solo había ido con la absoluta de la Canarinha en una ocasión, en septiembre de 2019, y había peleado durante todo el año para regresar. El seleccionador le incluyó para esta convocatoria (el que no entró fue Rodrygo) en la que Brasil se debía medir contra Venezuela y Uruguay en la fase de clasificación para el próximo Mundial.

Pero a Vinicius no se le ha visto ni un solo minuto sobre el terreno de juego en las dos victorias de su equipo. Ni contra Venezuela (1-0), que se ganó en un partido demasiado apretado, ni contra Uruguay (2-0), partido en el que Tite solo hizo un cambio hasta el 90'. Vini se ha quedado a cero pese a que tenía esperanzas de jugar, aunque viajar con Brasil ya es de por sí una experiencia y un buen síntoma de que se le tiene en cuenta.

El contador de Vinicius que sí ha sumado ha sido el de kilómetros. Los parones FIFA, más aún en caso de los sudamericanos, están marcados por los largos viajes y eso es lo que ha hecho Vinicius. Madrid - Río de Janeiro - Sao Paulo (ida y vuelta) - Montevideo y de regreso a Madrid. En total, 20.700 kilómetros en el avión. Aunque a Vinicius se le espera este jueves en el entrenamiento del Madrid.

Vinicius Júnior, con la camiseta de la selección de Brasil. Foto: Instagram (@vinijr)

El regreso de Vinicius

El regreso de Vinicius es una buena noticia para Zidane, sobre todo, teniendo en cuenta que el técnico francés podría no contar con Eden Hazard para el partido del sábado. El belga espera su negativo por coronavirus que no ha llegado y se complica su presencia para el choque de dentro de tres días. La ausencia del belga hacen que crezcan las esperanzas de ver al brasileño en el once titular.

Además, Vinicius será necesario para lo que se le viene por delante al Real Madrid hasta final de año. En el horizonte ya aparece el derbi contra el Atlético de Madrid en Liga y, entre medias, habrá que afrontar el final de la fase de grupos de la Champions League con todo todavía en juego.

