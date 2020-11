Casemiro da negativo por coronavirus y regresa en ayuda del Real Madrid

El Real Madrid trae buenas noticias en la sesión de este miércoles. El conjunto que dirige Zinedine Zidane sigue preparando el partido de este sábado contra el Villarreal y ha presentado una novedad en su último entrenamiento: Casemiro. El centrocampista brasileño está de regreso tras haber dado negativo en su test PCR, por el cual ha podido regresar a Valdebebas.

Casemiro podrá estar en el próximo partido de Liga tras haber dado positivo el pasado 7 de noviembre y perderse el choque contra el Valencia. No viajó con Brasil durante el parón de selecciones y se quedó aislado en su casa siguiendo con el trabajo para preparar su vuelta. Zidane podrá contar con él, a la espera de recibir el alta de algún otro jugador más.

El Real Madrid está ahora pendiente de Eden Hazard y Éder Militao, que también pasaron los test este miércoles. El belga, cuyo positivo fue notificado el mismo día que el de Casemiro, sigue aislado y se espera que, al menos, pueda regresar para el partido contra el Inter de Milán del próximo 25 de noviembre. Es un duelo que se antoja clave y para el que Zidane quiere contar con dos titulares como Casemiro y Hazard para sumar puntos.

Casemiro celebra su gol en el Borussia Mönchengladbach - Real Madrid de la Champions League

El caso de Militao sigue siendo una incógnita, ya que su positivo fue anunciado por el club el pasado 2 de noviembre y todavía no ha regresado a la actividad en Valdebebas. Su baja se une a todas las que tiene el Madrid en el centro de su defensa.

Al rescate del Madrid

La noticia del regreso de Casemiro es muy positiva ante la falta de efectivos que el Madrid puede acusar. No solo en el centro del campo, donde el brasileño no cuenta con relevo natural y no estará Fede Valverde durante un mes por una lesión. Zidane podría verse en problemas para cubrir el centro de la defensa si se confirma la lesión de Sergio Ramos, al tiempo que Varane está en duda por molestias en el hombro. Nacho acaba de regresar de su lesión.

Casemiro, indiscutible en el esquema de Zidane, solo se ha perdido esta temporada el partido contra el Valencia por su positivo. El resto lo ha jugado absolutamente todo (nueve titularidades) salvo en el partido inaugural de la temporada contra la Real Sociedad en el que salió desde el banquillo para jugar 22'. La única vez que ha sido sustituido fue contra el Huesca (minuto 68).

