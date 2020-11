Varane, objetivo 'red devil': el Manchester United prepara una ofensiva total

El Manchester United lleva muchos años detrás de Raphael Varane y parece que no está dispuesto a renunicar a ese sueño, así lo asegura el diario Manchester Evening News. Los red devils están preparados para volver a la carga a por el fichaje del central francés, que tiene contrato con el Real Madrid hasta 2022. Precisamente, es ese dato el que el equipo inglés quiere utilizar para lograr su objetivo.

El United ha estado interesado en Varane desde siempre. En 2011, cuando aterrizó en el Real Madrid, se planteó su fichaje pero Alex Ferguson prefirió lanzar sus 'garras' a por el inglés Phil Jones. Casi una década después, el resultado es obvio y el United quiere a Varane para ocupar el sitio de Jones, que saldría del equipo el próximo verano. Los red devils quieren juntar a Varane con Harry Maguire, que costó en 2019 un total de 80 millones de euros.

Han sido varias las ocasiones en las que el United ha llamado a la puerta de Varane. La última fue en 2018. El United, entoces dirigido por José Mourinho, tenía 100 millones de libras reservadas para Varane. El central francés acababa de ganar tres Champions League seguidas (cuatro en cinco años) y se rumoreaba que, a sus 25 años, buscaba nuevos retos lejos de Madrid. El club blanco, que le había renovado un año antes, se cerró en banda.

Varane calentando con Francia @EquipeDeFrance

La renovación de Varane

Es cierto que Varane no pasa por su mejor momento. Desde el partido contra el Manchester City ha estado señalado, pero en el Real Madrid le ven el jugador ideal para compartir centro de la zaga con Sergio Ramos. Además, según el camero se acerca a la retirada se espera que el galo dé un paso adelante más. La fecha final de su contrato no preocupa y no tardará en mover ficha el Madrid para abrir las negociaciones para su renovación.

De momento, el futuro no es algo que preocupe a Varane. El central francés está centrado en la temporada con el Real Madrid y, ahora mismo, está pendiente de su físico tras sufrir molestias en un hombro con su selección este martes. Varane fue sustituido por Deschamps en el descanso por precaución y, en principio, no habría problemas para que pudiera jugar este sábado contra el Villarreal.

Su presencia en el equipo se antoja clave, ya que Sergio Ramos, que se lesionó también ayer, podría no estar disponible para los próximos encuentros contra el Villarreal y el Inter de Milán (25 de noviembre) por un pinchazo agudo en el bíceps femoral de la pierna derecha.

[Más información: Varane, sustituido por problemas en el hombro con Francia: el Real Madrid, en alerta]