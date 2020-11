De Sergio Ramos a Varane: las urgencias del Real Madrid en defensa

El parón de selecciones de noviembre le ha salido muy caro al Real Madrid. Mientras jugadores como Dani Carvajal han podido recuperarse de sus lesiones durante este tiempo en Valdebebas, Sergio Ramos y Raphaël Varane han caído lesionados en sus respectivos partidos de España y Francia.

Llegó primero la noticia desde La Cartuja. La selección española ya se imponía por 3-0 a Alemania cuando Sergio Ramos pidió el cambio al banquillo. Se tocó la pierna el central y se lo comentó a Pau Torres en un primer momento, después tuvo que irse al suelo para ser atendido y, finalmente, ser sustituido antes de llegar siquiera al descanso.

Eric García ingresó en el terreno de juego, mientras que el capitán de la Selección y del Real Madrid se fue directamente a vestuarios. Nada más reanudarse el encuentro en Sevilla llegaron las primeras noticias. Molestia aguda en el bíceps femoral de la pierna derecha y queda pendiente de evolución.

Ramos no ha sido el único lesionado por parte del bando español, también Canales, y a ellos se refirió Luis Enrique ante los medios de comunicación en rueda de prensa: "Respecto a los dos Sergios, creemos que no es nada grave. Serán los doctores. Me sabe mal por sus clubes, pero esto va así".

Toca esperar para ver en qué quedan las molestias de Sergio Ramos cuando se le realicen las pertinentes pruebas médicas por parte del cuerpo médico del Real Madrid, igual que a un Varane que también fue sustituido durante el encuentro de la selección de Francia frente a Suecia.

Varane calentando con Francia @EquipeDeFrance

Con 2-1 en el marcador y todo por decidir en el choque entre galos y suecos, Varane tuvo que abandonar el terreno de juego. Tras unas primeras aproximaciones médicas, desde la selección de Francia han confirmado que el central ha tenido problemas en el hombro, sin especificar cuánto es de grave.

A su regreso a la capital española, el defensa francés deberá someterse a nuevas pruebas médicas, al igual que su pareja en la zaga en el Real Madrid. Será en los próximos días cuando se conozca el alcance de las lesiones de ambos y cuándo, aproximadamente, Zidane podrá contar con ellos.

Alerta central

En el peor de los casos, tanto Sergio Ramos como Raphaël Varane serán bajas para el partido de este sábado de La Liga frente al Villarreal. Después, tan solo tres días más tarde, llegará el choque de la Champions League contra el Inter de Milán, correspondiente a la cuarta jornada de la máxima competición continental.

El problema no solo es que los dos teóricos titulares sean a estas alturas de mediados de semana dudas para los encuentros contra Villarreal e Inter, como mínimo, sino que Militao continúa sin entrenar en la Ciudad Real Madrid después de haber dado positivo en coronavirus el pasado 2 de noviembre.

Militao, en el partido contra el Huesca

El brasileño podría estar para la visita al Giuseppe Meazza, sino es que ya está apto para el duelo frente al 'submarino amarillo'. Y tampoco hay que olvidarse de un Nacho Fernández que ya entrena al mismo ritmo que sus compañeros, pero que de haberse dado otro escenario sin lesiones, hubiese entrado a la dinámica poco a poco.

Otras opciones que tiene Zidane en su plantilla es reconvertir a Ferland Mendy en central, con Marcelo en la izquierda y Carvajal o Lucas Vázquez por la derecha. También podría disponer de Casemiro, aunque al igual que Militao todavía no se ha reincorporado al grupo en Valdebebas después de haber dado positivo en Covid.

