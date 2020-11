Wanda Nara calienta su cuenta de Instagram desde el cuarto de baño

Es una de las WAGs de moda y no es para menos. Wanda Nara se encarga de recordarle a sus seguidores por qué hablan de ella en todos los lugares del mundo. Sus más de siete millones de seguidores en Instagram no son una cuestión de la mera casualidad. Ya sea en París o Milán, promocionando su marca de cosméticos o presumiendo de su cuerpo, cada semana hay un nuevo motivo para hablar de la popular representante de Mauro Icardi.

Su última publicación en las redes sociales ha vuelto a provocar el revuelo que tiene un personaje tan mediático como ella. Wanda Nara ha dejado una imagen en su cuarto de baño que rápidamente se ha viralizado. La sugerente pose de la argentina ha calado rápido entre sus seguidores y acumula miles y miles de 'me gusta'. Su "Bonjour" con el que acompañaba a la imagen, tímido pero a la vez directo, ha sido certero en su objetivo: que todo el mundo siga hablando de ella.

Siempre está en el centro de atención y cada vez que habla también provoca terremotos. Tanto es así que creó una polémica nacional en Italia cuando habló de las relaciones sexuales que tiene con el futbolista del PSG en el pasado mes de febrero: "Nunca antes de un partido y solo después si sale bien". No se puede imaginar lo que habría sido un desembarco de Icardi en España como estuvo a punto de producirse. De hecho, la hicieron responsable de que eso no pasara, aunque ella lo desmintió: "Que Mauro no vaya a Madrid por mi culpa como se ha dicho en España es falso, tenemos mucho respeto por el Real Madrid".

La explosiva rubia está acostumbrada a provocar con sus palabras en los platós, en negociaciones bomba para el mejor futuro posible de Mauro Icardi y también para llamar la atención con su potente físico en las redes sociales. Moda, publicidad, eventos... todo tipo de relación con las relaciones públicas tiene un hueco para Wanda Nara. Así ha ido fabricando su propio imperio para tener el éxito que tiene en la actualidad y que mucha gente envidia.

La polémica

Atrás queda la polémica con Maxi López, sus controversias en la televisión italiana donde era prácticamente un tema diario y otras situaciones que fueron forjando su figura, pero también muchas enemistades. Ambos tienen tres hijos en común, que tuvo antes de dejar al exjugador del Barça por el joven del Inter de Milán en esa época. Ambos eran amigos muy cercanos, pero el amor se cruzó entre ambos después de que Wanda se decantase por Icardi.

Maxi explicó hace ya varios meses que había perdonado al actual jugador del PSG. "Sí, yo no tengo problemas con nada. Mi objetivo en mi vida, más allá del fútbol, hablando como ser humano, es tratar de buscar y darle la felicidad a mis hijos. El único objetivo que tengo es ese: lo demás para mí ya pasó. Es una página que ya di vuelta hace tiempo y no me estresa para nada", argumentó el argentino.

