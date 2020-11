De Szoboszlai a Gio Reyna: la agenda de nombres del Real Madrid se amplía en el parón de selecciones

La situación no es favorable para afrontar grandes fichajes. La Covid-19 sigue haciendo estragos en las cuentas de los clubes de fútbol, pero no por ello dejan de trabajar los ojeadores y las agendas de los equipos. El parón de selecciones está sirviendo para afianzar algunas opiniones sobre jugadores que no sólo son futuro, si no también presente. Así es el caso del Real Madrid que ha encontrado en Dominik Szoboszlai una opción más que interesante.

Los merengues lideran esa locura que se ha producido por el jugador húngaro después de ser el principal culpable de que su selección juegue la próxima Eurocopa. Los principales clubes de Europa se han mostrado interesados en la nueva perla del Red Bull Salzburgo. Este joven centrocampista dejó su sello en el Wanda Metropolitano esta temporada con un gran gol, pero en este parón de selecciones ha confirmado todas las buenas sensaciones y las proyecciones que se hacían sobre él.

Seguramente se hable mucho de aquí a final de temporada sobre su posible llegada a un gran club. No se puede olvidar la operación que hizo el Borussia Dortmund con Haaland en el pasado mercado de invierno con el mismo equipo. Son muchas las novias que le han salido al húngaro, por lo que seguro que será uno de los puntos calientes en una ventana de traspasos aún marcada por la situación económica de los clubes, gravemente mellada por el coronavirus.

Szoboszlai celebra un gol con el Salzburgo Reuters

Otro de los nombres que ha vigilado de cerca el Real Madrid es el de Marcus Thuram. El jugador del Borussia Monchengladbach se estrenaba en este parón con la selección de Francia y, aunque no marcó, dejó buenas sensaciones. Completó los 90 minutos en el partido frente a Finlandia y tuvo otros 31 en la victoria determinante frente a Portugal. Sigue ganando papeletas para estar en la Eurocopa y los blancos sufrieron en sus propias carnes la calidad de este delantero en Champions League.

Más frentes

Por si fuera poco con Erling Haaland, el Real Madrid sigue muy de cerca a otros dos jugadores del Borussia Dortmund. Jadon Sancho sigue siendo una de las perlas del mercado más cotizadas. Finalmente no salió este verano de Alemania, a pesar del gran interés del Manchester United. El inglés ha vuelto a salirse con su selección marcando en el amistoso frente a Irlanda. Eso sí, Southgate no contó de inicio con él frente a Bélgica y su equipo lo notó.

Giovanni Reyna, durante un partido con el Borussia Dortmund REUTERS

El otro frente abierto con el Dortmund es el de Giovanni Reyna. El joven estadounidense es una de las perlas más reputadas desde que apareció la temporada pasada. De hecho, desde Alemania no mostraban demasiada preocupación con que se pudiera ir Sancho porque dejaría espacio para este norteamericano llamado a liderar el proyecto de Estados Unidos que quieren culminar con su propio Mundial en 2026. A sus 19 años, no deja de sorprender y este parón de selecciones dejó un gran gol de tiro de falta para su ya amplia galería.

[Más información: El agente de Szoboszlai: "Esta cada vez más cerca de salir del Salzburgo"]