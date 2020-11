Así es Szoboszlai, el heredero de Puskas que quiere el Real Madrid y media Europa

El fútbol del Viejo Continente ya tiene nueva sensación: el húngaro Dominik Szboszlai. El centrocampista de perfil ofensivo milita en las filas del Red Bull Salzburgo, pero se ha acabado de colocar en la órbita de varios de los clubes más importantes de Europa después de su exhibición con Hungría en el parón de selecciones.

Como se suele decir 'de casta le viene al galgo' y es que Dominik es hijo del también futbolista Zsolt Szoboszlai, quien llegó a jugar en la selección de Hungría. El ahora jugador del Salzburgo comenzó a pegar las primeras patadas al balón con tan solo 3 años. Comenzó a jugar años después en las categorías inferiores del Videoton para después formar parte del Újpest y ya en 2016 en el MTK Budapest.

Su buen hacer dentro del terreno de juego provocó que el Red Bull Salzburgo se fijase en él y así le captó en ese mismo año 2016. No fue hasta 2018 cuando el conjunto austriaco le hizo contrato profesional, pero desde ahí su ascensión ha seguido con paso continuo y firme.

Atención del Madrid

10 goles y siete asistencias en la 2018/2019 le abrieron las puertas del primer equipo, aunque ha continuado alternando presencias con los 'mayores' y con el filial durante las dos últimas campañas. Pero Szoboszlai se ha destapado. Fue él el autor del gol decisivo para que la selección de Hungría esté en la próxima Eurocopa.

Szoboszlai, con Hungría EFE

El futbolista se ha convertido en uno de los jugadores a tener en cuenta de cara a la Eurocopa que se celebra entre los meses de junio y julio de 2021. Pero todavía puede dar mucho de qué hablar en los próximos meses con su club. Si marca goles como el del pasado jueves, seguro que es así.

Corría el minuto 92 del partido entre Hungría e Islandia. Empate a 1 en el marcador cuando Szoboslai recibió el esférico todavía en su propio campo. Sin pensárselo dos veces arrancó y dejó atrás a Palsson y Arnasson para con un derechazo digno de enmarcar batir a Halldorsson.

El heredero

De Hungría salió una de las grandes leyendas del fútbol, considerado como uno de los mejores de todos los tiempos: Ferenc Puskas. Como él, también podría acabar vistiendo la elástica del Real Madrid algún día y es que en los últimos tiempos se ha especulado mucho con un posible futuro de blanco del centrocampista.

Matyas Esterhazy, su representante, ha querido salir al paso de los rumores, que no solo le vinculan con el Real Madrid sino también con equipos como el Arsenal, para asegurar que no han llegado a acuerdo alguno con ningún otro club: "No hay acuerdo con este equipo ni con otro. El único acuerdo es el que hay con el Salzburgo en estos momentos".

El futbolista húngaro tiene contrato con el Red Bull Salzburgo hasta junio del año 2022. Pero lo más interesante es su cláusula de rescisión, fijada en tan solo 25 millones de euros. Un precio de lo más apetecible para una de las jóvenes promesas del planeta fútbol.

[Más información: El agente de Szoboszlai habla sobre las ofertas y el futuro del jugador]