Alaba piensa en el Real Madrid mientras le llueven los pretendientes

El Real Madrid, a pesar de haber perdido su hegemonía en Europa, sigue siendo un club deseado por todos. Es lo que tiene ser la entidad más grande del mundo, la más histórica. Por ello, muchos jugadores desean vestir su camiseta en algún momento de su carrera, porque les abre la puerta a competir por todos los títulos a y a convertirse en jugadores referentes en el mundo. Algo así le sucede a David Alaba.

El defensa del Bayern Munich es uno de los nombres propios de todos los rumores de fichajes y lo será aún más a partir del 1 de enero, momento en el que podrá negociar con libertad su llegada a cualquier equipo a coste cero. El austriaco termina contrato con el equipo germano y no renovará, algo que ya se ha anunciado de forma oficial por las dos partes.

Por ello, el jugador natural de Viena, que puede actuar de central, de lateral izquierdo y hasta en el centro del campo sondea ya cuales pueden ser sus opciones de cara a la próxima temporada. A sus 28 años y con la condición de jugador que llega libre, se trata de una de las grandes oportunidades del mercado para todos. Sin embargo, el gran secreto de su operación está en su salario y en su prima de fichaje.

David Alaba durante un partido del Bayern Reuters

Los motivos por los que no ha renovado con el Bayern han sido puramente económicos, lo que hace también que no todos los clubes puedan aspirar a ficharle a pesar de que llegue gratis. Alaba pidió estar en el mismo escalafón salarial que Lewandowski y Neuer, algo que la directiva alemana no contempló y por ello las negociaciones no tardaron en romperse.

La primera intención de Alaba no era abandonar Munich, pero consideró insuficientes todas las ofertas de los alemanes y por ello, tanto él como su agente, Pini Zahavi, comenzaron a pensar en la salida y en buscar un hueco fuera de la Bundesliga en algunos de los mejores equipos del mundo.

El deseo de David Alaba no es otro que recalar en el Real Madrid, club con el que se le ha relacionado en multitud de ocasiones y que maneja informes muy favorables del austriaco. En la 'Casa Blanca' gusta por su profesionalidad, su potencia y su polivalencia, además de ser un futbolista que está en la edad perfecta y que tiene experiencia contrastada. Sin embargo, sus altas pretensiones salariales le hacen estar fuera de cualquier posibilidad, a menos que decida reducirlas.

Todas las informaciones apuntan hacia una cantidad cercana a los 14-15 millones de euros, algo que en el club ni se plantean aunque Alaba llegara gratis, hecho que sin duda sería muy positivo en el momento en el que se encuentran todos los clubes del mundo tras la crisis del coronavirus.

Zinedine Zidane y un balón de la Champions League en el banquillo del Alfredo Di Stéfano REUTERS

La carrera por Alaba

Por ello, ya ha comenzado una carrera de pretendientes para hacerse con los servicios del jugador donde están todos los grandes del continente. El primero de ellos sería el Manchester City de Guardiola, habitual en la contratación de grandes defensas y con capacidad financiera de sobra para llevar a cabo la operación. Además, Guardiola ya conoce a Alaba de su etapa en el Bayern.

Sin embargo, el City no es el único. Tal y como informa Tuttosport, la Juventus se quiere meter también en la carrera por hacerse con el defensa austriaco. Se trata de un jugador del gusto de Andrea Pirlo y que vendría de lujo a los italianos para rebajar la edad media de su zaga, que sigue contando con hombres como Bonucci o Chiellini. Además, la benévola política fiscal del país italiano les favorece a la hora de ofrecer altos salarios respecto a otras ligas. Sin duda, la carrera por Alaba ha comenzado, aunque los italianos también tienen a Diego Carlos, del Sevilla, en su agenda.

