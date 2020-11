Los rivales del Real Madrid por el fichaje de Szoboszlai, el delantero de moda en Europa

El mercado de fichajes todavía tiene que esperar para volver a abrirse, pero los nombres que lo protagonizarán ya van cogiendo fuerza. Dominik Szoboszlai es uno de ellos, una perla de presente y futuro. El centrocampista del Salzburgo ha sido relacionado con varias de las principales potencias del continente europeo y, a pesar de tener contrato hasta 2022, su escasa cláusula de rescisión mete miedo en los dirigentes del conjunto austriaco.

Apenas 25 millones de euros son los que retienen al jugador de 20 años en el equipo. Una cifra menor y más teniendo en cuenta las vinculaciones que protagoniza. Desde el Real Madrid hasta el Bayern Munich. Clubes acostumbrados a ser líderes del mercado y que, por la cantidad fijada actualmente en el contrato de Szoboszlai, no tendrían ninguna duda de abordar la operación.

El conjunto merengue ha sido de los últimos en incorporarse a la carrera por su fichaje. El equipo entrenado por Zidane no ha realizado ningún fichaje en este último mercado y ha mostrado su confianza en la actual plantilla. Sin embargo, la idea es seguir reforando el proyecto en las próximas ventanas de transferencia, cuando la crisis de la Covid-19 haya dado un respiro a las economías de los clubes y, sobre todo, cuando haya hueco en la plantilla.

Dominik Szoboszlai, con el Red Bull Salzburgo

Szoboszlai, según advirtió el diario AS, estará en la lista de posibles caras nuevas en el Santiago Bernabéu. Un jugador con proyección de futuro, con un precio asequible y que, además, está considerado como el gran sucesor de Puskas debido a sus orígenes. Sea cuál sea la decisión final, no será fácil hacerse con sus servicios. Y es que hasta cinco clubes más se posicionan con fuerza para lograr comprar esta preciada joya. Su agente ya ha hablado.

De Alemania a Italia

El equipo que mejor posicionado estaba era el AC Milan y quizá por ello sea el más perjudicado. De estar solo en la pugna por Szoboszlai, a tener el acompañamiento de potencias continentales. En noviembre, según destaca La Gazzetta dello Sport, su fichaje por el Milan se daba por sentado. Sin embargo, las negociaciones se pausaron y no hubo ningún avance. A su vez, la explosión del jugador fue en aumento.

Ahí se inició el brote de pretendientes. En Alemania situaban al Leipzig, hermano mayor del Salzburgo pero en la Bundesliga, como el mejor destino posible. Ayudaba, además de los vínculos entre equipos, el tipo de fútbol que se juega en Austria y en Alemania, mucho más similar que al que se da en Italia.

Szoboszlai celebra un gol con el Salzburgo Reuters

Pero estos dos equipos no iban a protagonizar un duelo a dos. Fichaje en Alemania es sinónimo de Bayern Munich. El club bávaro no deja escapar ninguna perla cercana y ya hay quien, como Matthaus, ha metido en la pugna al actual campeón de la Champions League. Por si fuera poco, desde Italia preguntaron sobre el Nápoles y el seleccionador de Hungría, en palabras a CalcioNapoli24, aseguró no haber hablado con el jugador sobre el tema a la par que mostraba su visto bueno a que fichara por los italianos.

Con Italia y Alemania tras Szoboszlai, la Premier League también encontró representante. El Arsenal, que peleó por Aouar hasta el final, fijó hace unas semanas su objetivo en el húngaro, mucho más accesible a nivel económico y que cumpliría características similares a la del francés.

