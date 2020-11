El Barça pudo fichar a Mbappé por 100 millones: "Pero Robert Fernández prefirió a Dembélé"

El exvicepresidente del Barcelona, Javier Bordas, uno de los responsables del área deportiva de la última directiva de Josep Maria Bartomeu, admitió que la entidad azulgrana pudo fichar a Kylian Mbappé tras la marcha de Neymar y que estuvo "muy cerca" de repescar posteriormente al brasileño. Los azulgranas prefirieron a Ousmane Dembélé por delante del actual delantero francés del Paris Saint-Germain cuando ficharon al que fuera jugador del Borussia Dortmund.

Así fue el momento en el que se decantaron por Dembélé antes que Mbappé. "Cuando estábamos para hacer el fichaje de Dembélé me llamó (Josep Maria) Minguella para decirnos que Mbappé estaba a tiro. Yo hablé con Bartomeu y me dijo que lo mirase. Llamé a su padre y me dijo que no iba a ir al Madrid porque estaban Cristiano, Benzema y Bale y en cambio al Barça podía ir porque no estaba Neymar", explicó el que fuera miembro de la última Junta Directiva culé en una entrevista en Mundo Deportivo.

"El presidente del Mónaco prefería que fuese al Barça para no reforzar al PSG, rival directo. Y por 100 millones se podría haber hecho. Pero Robert (Fernández) -entonces secretario técnico- prefirió a Dembélé y le apoyó Pep Segura. La explicación fue que Mbappé juega para él y Dembélé juega para el equipo. Y como se fue un extremo como Ney, Robert prefería más un extremo que a un finalizador", argumentó el que era hasta hace un mes responsable del área deportiva azulgrana.

En cuanto al jugador brasileño, Bordas explica cómo fue el momento en el que pudo regresar. "Claro que fuimos en serio para fichar a Neymar. Estuvimos tan cerca que él creyó que venía y yo también. Hubo una diferencia de dinero, 20 millones, que ponía su padre, pero los clubes no se pusieron de acuerdo. Al cabo de un tiempo de irse, (Neymar) vino y dijo que su casa era el Barça y que quería volver", expone en esta entrevista en Mundo Deportivo.

De hecho, Bordas entiende que Messi se quedase un poco mal porque no se pudiera completar la operación. "Fui personalmente y teníamos muchas ganas de que viniera, lo intentamos de todas las maneras posibles. Estuvimos muy cerca. Conseguimos que el PSG nos hiciera una oferta cuando nunca aceptó nada por Verratti ni Marquinhos ni Thiago Silva... No es un club vendedor y quitarles a la figura. Estuvimos tan cerca que Neymar creyó que venía, yo también, estuvo a punto. Yo creo que a Messi le queda el regusto de que se podía haber traído y no se le trajo", explicó.

"Una vergüenza"

Bordas defendió también en esta entrevista la gestión de Bartomeu y se lamenta por el final que ha tenido la Junta Directiva. "Ha sido una vergüenza, un linchamiento. Siempre que había cualquier cosa pequeña nos atacaban, no lo entiendo. Ahora con el desastre de la pandemia han machacado a Bartomeu. Luego, el tema de la moción. Las 20.000 firmas están ahí pero parece increíble que la Generalitat dejara votar un martes y a los dos días nos confinara en nuestros municipios. Es algo que se califica solo, una vergüenza", argumentó el que fuera miembro de ese equipo.

