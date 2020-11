El silencio de Mbappé hace temblar a París y da alas al Real Madrid

El futuro de Kylian Mbappé mantiene en vilo al mundo del fútbol. El delantero no ha aceptado las tentadoras ofertas de renovación que el PSG le ha puesto sobre la mesa y es que el deseo del delantero no es otro que poder cumplir el sueño de jugar en el Real Madrid.

Sin embargo, en el Paris Saint-Germain mantienen la esperanza de poder contar con el internacional francés para el presente y el futuro. "Tenemos a Neymar, Kylian, a quienes podemos poner en el top 3 mundial. No es fácil mantener a los mejores jugadores del mundo, pero esa es la idea. Por eso veo el futuro así", ha asegurado Leonardo en The Times.

El director deportivo del PSG ha confirmado que están hablando con Mbappé para su renovación: "Sí, hemos comenzado las discusiones. Tenemos que adaptarnos a la realidad económica, pero estamos pensando en las ampliaciones de Di Maria, Neymar, Mbappé, e incluso Bernat o Draxler, hemos empezado a discutir y vamos a intensificar en las próximas semanas".

Kylian Mbappé, en un entrenamiento de la selección de Francia EFE

Sin embargo, el futbolista continúa guardando silencio. Un silencio que hace temblar a París y que da alas a un Real Madrid que tiene a Kylian Mbappé como su objetivo número uno para el futuro. En la Ciudad de la Luz ya dieron por hecho hace unos meses que el delantero acabará en el Santiago Bernabéu tarde o temprano y lo cierto es que la situación en el Parque de los Príncipes no es del todo sencilla.

Fichajes y ventas

El PSG tiene una importante masa salarial y no les será fácil mantener a todos sus futbolistas. El Fair Play Financiero continúa siguiendo las cuentas del conjunto y desde la institución francesa saben que deben mantener un equilibrio, por lo que la venta de alguna de sus estrellas alimenta los rumores típicos del mercado de fichajes.

Neymar ya ha dicho que su deseo es continuar en el Paris Saint-Germain. Según ha informado el periodista Hadrien, los agentes del extremo brasileño, pretendido por el Barcelona, le habrían mandado un comunicado al club para transmitirles su deseo de permanecer en la entidad francesa al menos una temporada más sin atender a posibles rumores ni ofertas.

Kylian Mbappé y Neymar, en la final de la Champions League 2019/2020 Reuters

Todo lo contrario que su buen amigo Kylian Mbappé, que cuando le preguntan echa balones fuera. Además, desde el club galo se habla abiertamente del interés en Cristiano Ronaldo. Así lo ha confirmado el propio Leonardo durante un encuentro con los medios del PSG.

"Quizá un día Cristiano se levante y quiera estar en otro equipo. Todo lo que sale en relación con él.. ¿En cuántos clubes puede jugar un jugador así, 4 o 5 clubes? Es un círculo cerrado, el PSG está en este círculo y todo el mundo habla siempre de nosotros... Pero antes debe haber oportunidades, situaciones, momentos... Es normal que se hable de esto, aunque debido a la locura del mercado no está a nuestro alcance por ahora", ha apuntado Leonardo.

Cristiano Ronaldo durante un partido con la Juventus Reuters

Incorporar al actual futbolista de la Juventus de Turín a la plantilla del Paris Saint-Germain sería sumar otra ficha alta, además del precio de su fichaje, por lo que parece que si el portugués llega, Mbappé saldrá. Mientras los líos en la capital francesa continúan, desde el Real Madrid se muestran tranquilos.

Tranquilidad por Kylian

El club de Concha Espina el pasado verano no hizo ningún movimiento en el mercado de fichajes. Debido a la situación que atraviesa no solo España, sino también el resto del mundo, por la crisis de la Covid-19, desde el trece veces campeón de Europa se decidió dar ejemplo mostrando austeridad.

De hecho, el propio Florentino Pérez se refirió a Kylian Mbappé después de ganar La Liga 34. "¿Mbappé? No habrá grandes fichajes este verano, puede esperar", dijo el presidente en plena celebración del título liguero. En la casa blanca esperan que se dé la oportunidad para acometer la operación.

Kylian Mbappé, durante el PSG - Dijon de la Ligue-1 REUTERS

Sin prisa, pero sin pausa. En el Real Madrid se sigue monitorizando la situación del delantero. Lo primero para poder ficharle es que no renueve con el PSG. No hay que olvidar que su contrato con la entidad parisina vence en junio de 2022, por lo que el club galo es consciente de que si no consiguen el 'sí, quiero' para hacer caja con la venta del jugador deberán venderle este próximo verano. Si no, se arriesgan a verle irse libre tan solo un año después.

En el club merengue cuentan con esta importante baza y también con las buenas relaciones que desde hace años mantienen con Nasser Al-Khelaifi, el PSG y también el emir. Kylian Mbappé ha nacido para jugar en el Real Madrid y ese esperado momento parece que puede llegar en un futuro cada vez más próximo.

