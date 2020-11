El agente de Szoboszlai: "Esta cada vez más cerca de salir del Salzburgo"

El nombre de Dominik Szoboszlai no era muy conocido para los aficionados al fútbol hace tan solo unos meses, pero en las últimas semanas se ha convertido en uno de los jugadores que más atracción ha conseguido después de que se haya relacionado su futuro con el Real Madrid.

Recientemente, el representante del futbolista, Esterházy Mátyás, aseguraba que no había nada con otros equipos que no fuesen el Red Bull Salzburgo, club en el que milita en la actualidad y al que dio el salto desde el filial. "No hay acuerdo con este equipo ni con otro. El único acuerdo es el que hay con el Salzburgo en estos momento", decía su agente.

Sin embargo, 'donde dije digo, digo Diego' y ahora Mátyás ya no descarta una salida en las próximas ventanas de transferencias: "Ahora se puede observar la tendencia de que si hay un buen partido, que afortunadamente es bastante frecuente, los diversos rumores se hacen más fuertes. Sin embargo, nuestra estrategia no cambiará después de uno o dos de esos partidos".

Szoboszlai, el delantero de moda, con el Salzburgo Salzburgo

"Nuestra creencia en nuestra estrategia y visión desarrollada originalmente es mucho más fuerte, porque todos estos son comentarios que muestran que estamos en el camino correcto", comenzó diciendo el representante de Szoboszlai en Sport 24, del portal húngaro DIGI Sport.

Opción en enero

De hecho, el agente no descartó una salida ya en el mercado de fichajes del periodo invernal: "Tanto si es en enero o en verano, lo más importante es que irá a un lugar donde creemos que tendrá una buena oportunidad de jugar y una buena oportunidad de continuar con la curva de desarrollo que comenzó en Salzburgo, porque para nosotros esto es lo más importante".

"Obviamente, no estoy revelando un secreto cuando digo que Dominik está cada vez más cerca de salir del campeonato austriaco", sentenció un Esterházy Mátyás que hace saltar las alarmas de los grandes clubes del Viejo Continente. El centrocampista marcó un gol de esos que quedan para siempre en la historia, fue ante Islandia y sirvió para que Hungría se metiese en el bolsillo el billete de la Eurocopa.

Szoboszlai, con Hungría EFE

El Real Madrid es uno de esos equipos con los que se ha vinculado al húngaro, al igual que el Milan, el Bayern Múnich o el Arsenal. Los 25 millones de euros en los que se podría cerrar su fichaje todavía hace más apecible para los clubes de España, Alemania, Inglaterra o Italia la incorporación de Szoboszlai.

