El Real Madrid no mira a la Premier League para sus fichajes en 2021

El Real Madrid no mira a la Premier League para sus fichajes

El Real Madrid no pierde atención del mercado de fichajes. Aunque en invierno no se vaya a acometer ninguna operación, el conjunto blanco no quiere bajar la guardia en el fútbol europeo y menos teniendo en cuenta que hay varias jóvenes estrellas que encajan en su proyecto. La entidad presidida por Florentino Pérez ya se prepara para que, en 2021, se puedan incorporar caras nuevas.

La clave estará en la crisis del coronavirus. El club madrileño está gestionando de la mejor manera posible la situación pandémica. Las cuentas, aunque se han visto dañadas, no tienen nada que ver con la de su máximo rival, el FC Barcelona. Este último verano, además, no se realizó desembolso alguno y, por si fuera poco, se consiguió una gran cifra de 100 millones de euros en ventas que aliviaron las arcas de la capital.

2021, por lo tanto, se plantea como el año idóneo para lanzarse al mercado para fichar nuevos nombres, nuevo talento y, así, alargar la durabilidad del proyecto impulsado por la entidad merengue. Si la llegada de la vacuna minimiza las complicaciones económicas, la entidad de la capital cuenta con varios nombres en su agenda.

Con todo ello, el equipo de Zidane ya mira al futuro con la intención de seguir reforzando su plantilla. Eso sí, en ningún caso lo hace mirando a la Premier League, sino más bien a las otras dos ligas europeas que están en auge como la Ligue-1 y la Bundesliga. Los rumores durante estos próximos meses serán numerosos, pero los planes de la entidad blanca están muy bien marcados.

Pogba durante un partido del Manchester United Reuters

La Premier, difícil

La liga inglesa se ha convertido en la gran aliada del Real Madrid en el último mercado de fichajes, pero no por incorporar jugadores, sino por facilitar la salida de aquellos nombres con los que no contaba Zidane. James Rodríguez al Everton, Reguilón al Tottenham junto a la cesión de Bale... Operaciones que ayudaron al club de la capital española a aligerar las cuentas.

De cara al futuro, los rostros procedentes de la Premier en los que se podría interesar el Real Madrid son pocos. Muy escasos. Incluso se podría decir que limitados a Paul Pogba. El jugador de Manchester United es el único que despierta cierto interés, y más bien de su parte que de la propia entidad merengue. El centrocampista galo quiere vestir de blanco y, aunque la operación se antoja complicada, sus palabras han supuesto un gran paso al frente.

Pogba siempre gustó al Madrid y, más concretamente, a Zidane. Pero el United le tiene como jugador estrella y su salida es remota. Todo hasta que el francés confirmó en público que le gustaría fichar por el Real Madrid. Palabras que provocaron una reacción del United y que, poco después, generaron una nueva idea en el club inglés. Si Pogba acepta renovar, pero a cambio de un aumento de salario considerable, abrirle la puerta de salida sería lo óptimo. Y el Real Madrid, según las preferencias de Pogba, lo adecuado.

Dos focos

Toda la atención del Real Madrid está en Francia y en Alemania. Hasta cuatro jugadores de gran potencial presente y futuro participan en dichas ligas nacionales. Y, los cuatro, encajan a la perfección en la idea de equipo que tienen en la capital española. La Ligue-1 y la Bundesliga cuentan en sus clubes con cuatro estrellas tentadas por el Real Madrid.

En Francia, probablemente, se encuentren los dos objetivos primordiales del club blanco. El primero y más importante: Mbappé. El delantero del PSG no quiere renovar y su salida cada vez va cobrando más fuerza. Pese a su último guiño a la entidad parisina, sigue sin haber acuerdo para ampliar su contrato. El Madrid sueña con su incorporación y, si no llega a un pacto con el PSG, su salida en 2021 será obligatoria.

Dayot Upamecano celebra un gol con el RB Leipzig REUTERS

El otro nombre, en este caso en el Rennais, es el de Camavinga. Este centrocampista de casi 19 años ha supuesto todo un impacto en Europa. Su juventud no le ha impedido ir convocado con la absoluta de Francia y ya son varios los equipos que se postulan para pelear por su fichaje. Entre ellos el Real Madrid, que le ve con capacidades para reforzar el centro del campo en plena transición.

En el caso de la Bundesliga, los jugadores que más se han relacionado con el Real Madrid son el de Haaland y Upamecano. Delantero goleador y defensa polivalente. Dos posiciones que el conjunto de Zidane quiere mejorar tanto a corto como largo plazo. Y, en ambos casos, con muchas opciones de ser protagonistas en el próximo mercado

