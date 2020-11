Camavinga recibe una oferta del Rennes con una ampliación salarial

Eduardo Camavinga será, sin duda, uno de los nombres del mercado de verano de 2021. El centrocampista francés sigue dando que hablar con su futuro y, con Real Madrid, Juventus y PSG detrás, cada movimiento y cada palabra que emite es medida por la prensa de los clubes de esos países. Pero una información de este jueves podría cambiar todos los planes. Desde Francia se apunta a que podría tener una extensión de contrato con el Stade Rennes en breves.

Según publica el diario L'Equipe, la entidad francesa está trabajando con el entorno del jugador para convencerle y renovar por una temporada más. Cabe recordar que el año pasado Camavinga obtuvo su primer contrato como profesional que le vincula al Rennes hasta 2022. La intención del club es ofrecerle una campaña más y cambiar la cifra de su salario, llegando a un montante más atractivo para el centrocampista que pueda ahuyentar a otros clubes o, al menos, encarecer la operación.

Camavinga es objetivo de los más grandes y, sobre todo, del Real Madrid. Aunque no es la prioridad, ya que hay otros dos jugadores que han cogido más importancia en las últimas fechas como Mbappé y Haaland, está en esa agenda en una tercera posición que le coloca entre los fichajes galácticos que quiere hacer el club en las próximas ventanas. El centrocampista es una sensación mundial y desde el club se le ve espacio en la plantilla.

Zidane, además, es un factor a tener en cuenta. El jugador de 18 años creció adulando al actual entrenador del Real Madrid. Es un ídolo para todos los niños franceses y no hay quien no quiera trabajar con él. El hecho de llegar a un gran club como la entidad blanca también es una cuestión de peso para estar convencido. Aún así, habrá trabas económicas, ya que el Rennes pedirá cifras superiores a los 50 millones de euros. La situación económica no acompaña para hacer realidad el sueño merengue de Camavinga.

