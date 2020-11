Faubert, la 'siesta' en el banquillo y su forma en el Real Madrid: "La camiseta blanca engorda"

Julien Faubert ha sido uno de los protagonistas del programa de Los Otros de Movistar+. Su fichaje por el Real Madrid fue uno de los más sorprendentes de la historia de La Liga y lo ha recordado en el reportaje emitido en #Vamos. Fue en el mercado de invierno de la temporada 2008/2009 y llegó procedente del West Ham para reforzar la banda derecha.

Pero su fichaje estuvo lejos de cumplir con las expectativas. Solo jugó 54 minutos, no marcó, faltó a un entrenamiento y dejó una imagen icónica en el banquillo del Real Madrid. Sobre su 'siesta' y su llegada a la capital de Madrid ha hablado en el programa de #Vamos.

"Una persona francesa contactó conmigo y me decía que trabajaba en el Real Madrid. No es que pensase que era una broma, sino alguien que se hacía pasar por agente, pero que tampoco era muy creíble", contó sobre cómo se gestó su fichaje. Y no dudó en decir que sí: "Si te llama el Madrid no dices que no. Si me llaman cuando tenga 80 años diré que sí".

Pero el sueño acabó siendo pesadilla y se puso en duda su forma física: "Nunca he sido un jugador fino o esbelto. Yo estaba en forma, sería el color de la camiseta blanca que engorda, pero no tenía ningún problema. Para demostrar el nivel que tienes debes tener la oportunidad".

Sobre su imagen viral en el banquillo del Santiago Bernabéu, niega que se durmiera: "Estaba enfadado porque otra vez no iba a jugar. No se ve ahí, pero tengo los ojos abiertos. Da la sensación de que los tengo cerrados, pero no". Y no le sigue haciendo gracia: "El pasado pasado está. A veces hay que inventar historias para que se hable. Que afecte a mis hijos es lo que más me molesta. Que ellos sepan que esa imagen es falsa. Estaba así, mirando el partido", explicó.

La vez que no entrenó

Otra anécdota que dejó en su paso por el Madrid fue el entrenamiento al que no acudió. Los domingos solían ser libres, pero aquel no: "Siempre preguntaba a algún jugador que hablaba inglés o a Lassana Diarra qué horario teníamos y esa vez me fui de entrenar sin preguntar. Y eso se puso en mi contra", contó.

Juande Ramos también participa en el reportaje y da su punto de vista sobre el fichaje de Faubert: "Necesitábamos un jugador de banda derecha. En el Wigan había un jugador, Valencia, que es el que pedí yo al Real Madrid. No se pudo. Portugal estaba en Inglaterra y decidieron que nos cedían a Faubert, internacional francés. Como no había otra posibilidad pues llegó cedido". "Le faltaba nivel para el que exigía en ese momento el Real Madrid", concluyó.

