Isco hace caso a Zidane para ganarse un hueco en el Real Madrid

Isco Alarcón no baja la guardia y sigue trabajando para ganarse un hueco en el Real Madrid. El centrocampista merengue no ha comenzado la temporada de la mejor manera e incluso ha recibido un toque de atención de Zidane. Si quiere tener más minutos debe trabajar duro, y más teniendo en cuenta la gran competencia que tiene en la plantilla madridista.

El ex del Málaga no está en su mejor forma. Y el hecho más representativo de ello es que Luis Enrique tampoco le ha convocado con la Selección. Mientras otros como Sergio Ramos o Marco Asensio reciben la llamada del combinado nacional, Isco Alarcón se queda en la capital. Una oportunidad de oro para seguir ganándose la confianza de Zidane y, además, dar un salto en cuanto a exigencia física se refiere.

El propio Isco ha compartido un vídeo en sus redes sociales entrenando para mostrar su labor individual lejos de las instalaciones de Valdebebas. Unas imágenes que también sirven para acallar las críticas de aquellos que le acusan de no trabajar lo suficiente y de estar en un pésimo estado físico. Isco debe aprovechar esta semana de parón y coger la forma necesaria para tener un hueco en el once inicial fijo de Zidane.

Isco cumple con la petición de Zidane

El vídeo publicado por Isco sirve para demostrar que está siguiendo los consejos de Zidane. El técnico francés tuvo que responder a varias cuestiones sobre su jugador y, aunque mantuvo la compostura como siempre ha hecho desde que llegó al banquillo del Santiago Bernabéu, si dejó claro que debía seguir trabajando para obtener más confianza del cuerpo técnico.

"Isco tiene que seguir trabajando. No es problema suyo, es problema del entrenador que tiene que elegir. Insisto con él en que tiene que seguir trabajando y hacer lo que hace", dijo Zidane ante la pregunta de por qué Isco no juega. "Es verdad que últimamente no juega mucho", explicó Zidane.

En lo que va de temporada, el malagueño ha disputado seis partidos con el Real Madrid. Ninguno de ellos en Champions League y son disfrutar de ningún minuto en un duelo clave como El Clásico. Aquí, en la previa del enfrentamiento ante el Barcelona, incluso se pilló a Isco hablando sobre su relación con Zidane y los minutos que le daba.

Su futuro

Las dudas con Isco aumentan porque acaba contrato próximamente y solo tiene dos opciones: renovar o convertirse en un jugador en venta. Y más cuando las ofertas y los rumores ya han comenzado a brotar. Sobre todo en Inglaterra, donde el Everton de Ancelotti se ha posicionado como gran favorito para hacerse con sus servicios.

El técnico italiano, además, no ha negado en ningún momento esas informaciones. Ancelotti podría reunir de nuevo a Isco y James, esta vez en la Premier League y siendo pilares fundamentales de un equipo. Antes de que eso suceda, el centrocampista tendrá que agotar sus últimas balas en el Real Madrid de Zidane en una temporada donde las rotaciones serán constantes.

[Más información - La agenda de los internacionales del Real Madrid durante el parón de selecciones]