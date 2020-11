Ancelotti, sobre el fichaje de James Rodríguez y su adiós al Real Madrid: "Estaba desesperado"

James Rodríguez está viviendo una de sus mejores etapas profesionales. El colombiano salió del Real Madrid este verano rumbo al Everton y allí, junto a Carlo Ancelotti, ha recuperado su versión de estrella. Cuenta con minutos, con buen rendimiento y con la confianza del técnico. El italiano, más que su entrenador, es casi un amigo.

El mismo Ancelotti ha participado en una charla para NBC Sports donde ha detallado la situación de James. Como se viene asegurando tanto de parte del jugador como del propio técnico en las últimas semanas, el volante cafetero necesitaba abandonar la capital española y unirse a un equipo donde fuera uno de los líderes. Situación que se está dando en la Premier y más concretamente en el Everton.

Según ha asegurado el técnico italiano, las intenciones de James cuando sabía que no tenía hueco en el Real Madrid se resumían en "encontrar un nuevo club donde jugara más frecuentemente que en el Real Madrid", donde Zidane no le veía hueco en su esquema. Y es que, tras estar "bastante tiempo en España, en Madrid", necesitaba recuperar sensaciones para cambiar una situación donde "no jugó mucho".

James, que ha hablado en numerosas ocasiones con Ancelotti, transmitió al entrenador italiano que "quería un nuevo desafío". Es más, el que fuera técnico del Real Madrid ha remarcado que "estaba desesperado por jugar". Por ello, su fichaje por el Everton ha llegado en el momento idóneo. "Él me conoce y yo le conozco", ha destacado Ancelotti.

En el conjunto inglés, James se ha posicionado como uno de los mejores fichajes de la Premier League en lo que va de temporada. Es titular indiscutible y solo algún problema físico ha sido capaz de apartarle de las rotaciones de Ancelotti. Tiene el mando sobre el césped y el Everton, como confiesa el mismo entrenador, "quiere mejorar" con un "proyecto grande" donde James es fundamental. "Encontró el lugar adecuado para mostrar su gran calidad", ha asegurado Carlo.

El colombiano es "un grandísimo jugador con talento" y que "no erra pases, no pierde el control" y "no desperdicia tiros". James, para el entrenador, "piensa en el fútbol como algo sencillo". Esta temporada tiene el reto de llevar al Everton a posiciones europeas y lograrlo supondría asegurarse una nueva presencia a nivel continental.

Piensa en Isco

Ancelotti quiere seguir mejorando la plantilla del Everton y para ello se ha puesto un nombre sobre la mesa. Curiosamente, bien conocido por el técnico italiano y que, además de llevarse bien con James, también está en el Real Madrid. Al técnico siempre le ha gustado Isco y medios británicos ya subrayan un interés del equipo de Ancelotti en el malagueño.

Isco Alarcón, durante el calentamiento previo al encuentro frente al Real Valladolid REUTERS

Isco no atraviesa su mejor momento en el Real Madrid y no es la primera vez que se rumorea con una posible salida. Como en la mayoría de ocasiones, rumbo a la Premier League, aunque nunca antes se había hablado del Everton. Tal ha sido la repercusión de ese interés que hasta Ancelotti ha tenido que hacer frente a la noticia tras las preguntas de los medios de comunicación.

El italiano, además, no negó las informaciones y simplemente mostró esa peculiar sonrisa que le caracteriza. El ex del Real Madrid destacó el potencial de Isco y evitó acabar con las dudas sobre un posible fichaje en los próximos meses. Isco acaba contrato con el Real Madrid y si no hay renovación implicará su salida de la capital.

