Seis 'finales' sin Valverde: el centro del campo, un nuevo problema para Zidane

El parón ha sido la excusa perfecta para el Real Madrid para recomponerse. La derrota contra el Valencia hizo mella, pero en dos semanas hay tiempo para volver a ponerse de pie. Lo negativo es que no podrá ser con Fede Valverde. La lesión que sufrió en Mestalla le mantendrá, al menos, un mes alejado de los terrenos de juego y no, precisamente, en el momento más cómodo. El calendario se aprieta y Fede no está disponible.

Valverde sufre una fisura en la espina tibial posterior derecha, tal y como detectaron los servicios médicos del Real Madrid. Eso significa que estará un mes de baja, aunque el proceso podría alargarse algo más. Echando cuentas, Zinedine Zidane ya sabe que, como mínimo, perderá al centrocampista de cara a seis partidos. Liga y Champions League en juego, sin dar permiso a cualquier tipo de relajo.

En Liga, Valverde se perderá los partidos contra Villarreal, Alavés y Sevilla. Dos visitas muy complicadas contra el actual segundo del campeonato (el Villarreal) y otro equipo peligroso habitual en Europa (el Sevilla). El objetivo que se marca Fede es volver de cara al 12-13 de diciembre, fecha en la que se jugará el derbi contra el Atlético de Madrid en el Alfredo Di Stéfano. El uruguayo llegará muy justo al choque contra los de Simeone y detrás vienen Athletic, Eibar, Granada y Elche antes de fin de año y la Supercopa.

Sin Champions

En la Champions, Zidane sabe que no podrá contar en lo que queda de fase de grupos con Valverde. Durante tres semanas se volverán a jugar de seguido todos los compromisos: Inter de Milán, Shakhtar Donetsk y Borussia Mönchengladbach, en ese orden. El Madrid es tercero y, aunque cogió aire con la victoria contra el Inter, no puede conceder mucho más si no quiere complicarse de verdad su pase a octavos.

Fede Valverde se recupera de su lesión

Se avecina un mes cargado de partidos importantes para el Real Madrid. Seis 'finales', como poco, sin Valverde en el equipo, lo que lo hace todavía más difícil. En un momento de bajón en el entorno madridista, Zidane deberá dar solución a la baja del uruguayo. Así pues, el francés hace cábalas para que en un mes tan exhaustivo, no se note la ausencia de Fede.

Lo primero es recuperar a Casemiro. El viernes pasado se le detectó el coronavirus y durante el parón se espera que vuelva. La cuarentena es de diez días, pero el brasileño no volverá a entrenar en Valdebebas hasta haber dado negativo. Lo ideal para que pueda estar contra el Villarreal es que vuelva, al menos, a mitad de la semana que viene. Sino su presencia se empezará a complicar. Si es más seguro verle contra el Inter.

El virus FIFA

Luka Modric, Toni Kroos y Martin Odegaard están con sus selecciones. Máxima alerta en el caso de los tres, que no pueden verse afectados por el virus FIFA. Que vuelvan sanos es primordial, como también que Odegaard regrese ya al cien por cien tras reaparecer contra el Valencia de su lesión. El noruego será clave para dar descanso a Modric y Kroos en este mes tan cargado de partidos y sin Valverde en las filas blancas.

Las cuentas de Zidane no dan para mucho más. También cuenta con Isco Alarcón, aunque tras su titularidad contra el Valencia y viendo el resultado, tiene más complicado para darle la oportunidad. Isco está en el foco de la crítica y en el próximo mes bien puede dar un golpe sobre la mesa o permanecer en la sombra para recordar, cada vez más, a los casos de Bale y James la pasada temporada.

[Más información: Fede Valverde, lesionado: estará un mes de baja]