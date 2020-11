De Hazard a Carvajal: el Real Madrid se reconstruye durante el parón

El Real Madrid se marchó al parón de selecciones de la peor manera. Duele una derrota. Más aún si llega justo antes de un periodo internacional. El partido contra el Valencia llevará a varios análisis, jugadores serán machacados y Zinedine Zidane será criticado. Es lo que tiene que no haya un partido a los tres días, como bien recuerda el propio Zizou después de cada derrota. Son 14 largos días hasta que vuelva el Madrid.

El conjunto blanco pudo hacer mucho más en Mestalla. Porque el rival no era para un resultado así, porque seguramente Zidane se equivocó en el once... pero tampoco se olvidan algunas circunstancias, desde los errores de Gil Manzano que dejaron casi sin opciones al Madrid hasta el palo que se sufrió un día antes con el anuncio de los positivos por coronavirus de Eden Hazard y Casemiro.

También el partido dejó una malísima noticia que fue la lesión de Fede Valverde. El uruguayo, uno de los futbolistas del Madrid más en forma, no volverá a jugar hasta pasado un mes. Más allá de eso, Zidane espera que de cara al Villarreal y la maratón que se avecina hasta final de año (11 partidos en menos de seis semanas) el equipo tenga otra cara gracias, ahora sí, al parón.

Hazard camina dolorido REUTERS

Los positivos

Saber que Hazard y Casemiro se habían contagiado fue una pésima noticia antes del Valencia. Quizás con ellos la historia hubiera sido diferente. Aunque bien es cierto que era difícil encontrar un mejor momento que ese para que ocurriera. Lo que podrían haber sido hasta cuatro o cinco partidos de baja, podría ser solo uno (el de Mestalla) por el parón.

Si todo marcha bien, el viernes de la semana que viene se habrán cumplido 14 días y podrían estar ambos contra el Villarreal. Bélgica, incluso, desea contar con Hazard en algún partido si da negativo en los test. Optimismo respecto a su presencia contra el Inter y será Zidane el que determine si jugarán contra el Submarino Amarillo tras dos semanas apartados del grupo. Militao también se incorporará al equipo.

El susto de Benzema

La segunda buena noticia es el parte médico de Karim Benzema. Las alarmas saltaron con el delantero francés cuando tuvo que ser sustituido el pasado domingo. Se fue cojeando tras sentir un problema muscular y se temió una lesión. Al final, todo ha quedado en una sobrecarga que le obligará a estar una semana fuera del equipo. Todo apunta a que podrá estar en el primer partidoe tras el parón.

Odegaard, contra el Valencia LaLiga

Odegaard, al 100%

El regreso de Odegaard era muy esperado. Contra el Valencia reapareció y gozó de 27 minutos sobre el terreno de juego. El parón -viaja con Noruega- le permitirá ganar el rodaje que le falta y a la que vuelva podrá estar al cien por cien para ponerse a las órdenes de Zidane. Al Madrid no le emociona que Odegaard haya sido convocado por su selección justo tras salir de una lesión, pero en este caso tiene algo positivo. Que Fede esté lesionado hace que recuperar a Odegaard sea más importante todavía.

Recuperaciones en el lateral

Por último, las otras buenas noticias están en la enfermería blanca. Ya antes del parón se vio a Dani CarvajalyNacho Fernández entrenar sobre el césped de Valdebebas. Sus respectivas recuperaciones han entrado en la fase final y eso es para celebrarlo. Si bien Lucas Vázquez ha cumplido con crecer en el carril derecho, la vuelta de Carvajal permitirá a Zidane armar su once de gala más pronto que tarde. Todavía no hay fecha para sus regresos, pero no tardarán en hacerlo tras el parón.

