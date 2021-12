Kylian Mbappé sonríe al Real Madrid y calma al PSG: "No me iré en enero"

Kylian Mbappé se ha pronunciado sobre su futuro a escasos días de poder negociar con total libertad su futuro profesional. El delantero francés, preguntado sobre su posible llegada al Real Madrid, ha sonreído sin negar esa más que probable vinculación. Sin embargo, ha aprovechado para calmar los ánimos en Francia recalcando que en enero no dejará el cuadro parisino.

"No, en enero no", ha afirmado Mbappé en una entrevista en CNN. Estoy en el PSG, estoy muy feliz y voy a terminar la temporada al cien por cien. Quiero dar todo lo que tengo para ganar la Champions League, la Copa y la Liga. Quiero ganar algo grande con el PSG", ha explicado.

El joven goleador ha vuelto a defender que su intención es ganar lo máximo con el cuadro galo. Y, entre otras cosas, esto pasa por vencer al Real Madrid en octavos de la Champions League. "Por supuesto, queremos dar un paso adelante ahora. Han pasado dos años en la final, semifinal, pero ahora queremos ganar", ha asegurado. Pese a ese compromiso, ha repetido que fue "honesto" y que dijo "lo que sentía" cuando pidió salir hace unos meses.

"Je finirai la saison à 100% avec le PSG" affirme Kylian Mbappé au micro de @BeckyCNN : https://t.co/UB7IAByH3S pic.twitter.com/PMSvFVgWRH — CNN France (@CNNFrancePR) December 28, 2021

Mbappé también ha destacado que es un "placer" haber podido jugar con Leo Messi, algo que contará a sus hijos, y ha reconocido que se encuentra contento en el PSG al ser el equipo de su país. "París es mi ciudad, es donde nací, es donde crecí [...]. Jugar para el PSG es una sensación increíble, jugar con tu familia y amigos junto a ti...", ha espetado en una entrevista donde ha vuelto a perder la oportunidad de mostrar su predisposición a renovar.

La única opción que ha descartado, en tono de broma y tras una conversación con el actor Tom Holland, es la de jugar en el Tottenham en algún momento de su carrera. "No creo que vaya a jugar para el Tottenham en mi vida", ha asegurado entre risas. "Él -en referencia a Tom Holland- me preguntó al respecto, pero no, no. Es un gran club... Y estoy seguro de que harán algo bueno esta temporada con Conte", ha reconocido algo relajado.

Mbappé, decidido a salir

El delantero internacional con Francia, cabe recordar, finaliza contrato con el PSG en 2022 y ya ha rechazado varias ofertas de renovación. Su intención era abandonar el equipo este mismo verano rumbo al Real Madrid, tal y como él mismo reconoció, pero el cuadro francés le negó cualquier posibilidad de salir traspasado pese a la oferta merengue.

"Pido irme porque, desde el momento en que decido no renovar, quería que el club tuviera un ingreso de traspaso para tener un recambio de calidad", aseguró el mismo delantero galo en una entrevista el pasado mes de octubre. "Lo anuncié lo suficientemente temprano para que el club pudiera fichar. Quería que los dos saliéramos beneficiados y acabáramos de la mano para hacer un buen trato y luego los respeté", indicó en su día.

[Más información - El Real Madrid inicia sus fichajes: Mbappé y Rüdiger, los ejemplos de la estrategia a seguir]

Sigue los temas que te interesan