Mbappé, objetivo Real Madrid en 2022: vuelve a olvidarse del PSG y pide ganar títulos

Kylian Mbappé afronta sus últimos días de 2021 con la mente puesta en su futuro. El todavía delantero del Paris Saint-Germain será libre en apenas una semana para negociar con cualquier club que quiera su incorporación. El Real Madrid es el favorito y por ello había mucha atención a su aparición en los Globe Soccer Awards. El atacante galo ha sido galardonaro con el premio a mejor jugador de 2021 y en su discurso ha subrayado cuáles son los objetivos que marcan su futuro.

El joven atacante tenía la oportunidad de mandar un mensaje claro sobre sus intenciones. Y especialmente en lo que respecta a su vinculación con el PSG. Mbappé, lejos de destacar su predisposición a continuar en el cuadro parisino, únicamente ha incidido en el impulso por ganar títulos y poder hacer historia en el fútbol mundial. Algo que, como viene repitiendo en otras ocasiones, parte de sumarse a un proyecto estable y con grandes aspiraciones.

"Soy un afortunado, juego en un gran equipo y una gran selección. Estoy pensando en el futuro y quiero grandes títulos para mi equipo y mi país", ha indicado durante la gala. El delantero ha evitado citar al PSG y hacer referencia a una presencia la próxima temporada en el equipo galo. Tanto en el evento como en las redes sociales ha mantenido la misma línea. Un detalle que no hace más que aumentar la presión en París y que incide en qué es lo que pide Mbappé.

El galo ya ha demostrado tanto en la Ligue-1 como en la Champions League o con la selección nacional que está preparado para el estrellato. Y lo que necesita es un proyecto que le permita alcanzar la gloria en cuanto a títulos se refiere. Un escenario complicado en un PSG que ha encadenado varios fracasos en la competición europea y que se encuentra en una constante renovación de la plantilla tanto entre jugadores como en los banquillos.

Mbappé ya lo dejó claro en enero de 2021 cuando habló por primera vez de su futuro. "No quiero firmar un contrato y decir un año después que me quiero ir porque no quería firmar el contrato. No. Si firmo, es para quedarme. Y eso es algo en lo que hay que pensar", espetó por aquel entonces.

Posteriormente han llegado nuevas declaraciones, en especial la de hace unas semanas en las que reconoció que ha rechazado las ofertas de renovación. El atacante reconoció que quiso salir este mismo verano tras la propuesta del Real Madrid y que el PSG le cerró la puerta. Después de esta última declaración en Dubái, puede que la última de 2021, Mbappé se convertirá en agente libre sin haber provocado ningún acercamiento con el PSG.

Kylian Mbappé está más cerca. 2022 será clave y el mes de enero puede vivir numerosos movimientos. El delantero francés, junto al central del Chelsea Rüdiger, es el fichaje más cercano al Real Madrid en las próximas semanas. Dos incorporaciones que en caso de producirse se harán con ambos jugadores siendo agentes libres tras sus respectivas negativas a renovar.

