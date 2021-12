Erling Haaland quiere jugar en España: prefiere La Liga a la Premier

El interés del Real Madrid en Erling Haaland no es ningún secreto. Incluso el Borussia Dortmund ha confirmado que uno de los clubes del fútbol europeo que siguen la pista a su todavía jugador es el trece veces campeón de la Champions League. Además del equipo blanco, otros grandes de la Premier también están atentos a lo que pueda pasar con su futuro.

Gianluca Di Marzio, periodista italiano especialista en el mercado de fichajes, ha hablado sobre el futuro de Haaland y ha asegurado que el internacional noruego prefiere jugar en España que hacerlo en otra de las grandes ligas de Europa. Esto deja la vía abierta a dos equipos: el ya mencionado Real Madrid y también el Fútbol Club Barcelona.

"A Haaland no le gusta demasiado la Premier League, no es exactamente su sueño. No es la liga perfecta en este momento. Prefiere La Liga, le gusta mucho. Así que creo que La Liga es el entorno perfecto para que juegue ahora. O la Bundesliga, donde juega actualmente", ha asegurado Di Marzio en una entrevista que ha concedido a WettFreunde.

Erling Haaland, durante un partido con el Borussia Dortmund EFE

"El Real Madrid sería una opción. Incluso si están seguros de fichar a Mbappé, les gustaría tener algunos delanteros en el futuro. No sé si podrán hacerlo. Solo el Real Madrid y el Barcelona pueden atraparlo porque no puede ir al Atlético de Madrid ni a ningún otro club. Probablemente porque, como Mbappé, que quiere jugar en el Real Madrid, le dijo a su agente que lo intentara con el Real Madrid. Y si no es con ellos, con el Barcelona y si no es con el Barcelona, con el Chelsea, el Manchester United", ha continuado explicando.

Así las cosas, el periodista italiano ha confirmado que España es el destino elegido por Erling Haaland para continuar con su carrera futbolística. De hecho, nuestro país es uno de los lugares que suele visitar el delantero, quien incluso tiene una casa en Marbella.

Otro nombre propio

Además de Haaland, Di Marzio también ha hablado de Vlahovic, otro de los futbolistas de los que más se está hablando en los últimos tiempos: "Todos los clubes deberían ser considerados para Dusan Vlahovic porque es una máquina, es increíble. Ha mejorado increíblemente en los últimos 12 meses y tiene un talento increíble. A la Juventus le gustaría tenerlo, pero es muy difícil porque sus agentes están pidiendo mucho dinero".

Dusan Vlahovic celebra un gol con la ACF Fiorentina AFP7 / Europa Press

"Así que es muy difícil para la Serie A y la Juventus conseguirlo el próximo verano. Sé que quiere quedarse en la Fiorentina hasta junio porque quiere terminar la liga aquí. Quiere llevar a la Fiorentina a Europa. Quiere ayudar a la Fiorentina a alcanzar la Europa League o la Champions League, aunque sea muy difícil. Quiere irse de la Fiorentina con una sonrisa y no quiere que la gente diga: 'No querías renovar el contrato'", ha sentenciado el periodista italiano.

